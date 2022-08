Confira a previsão do horóscopo para terça-feira (23)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure zelar pelos aspectos práticos e da comunicação. O Sol na área do cotidiano e da saúde tende a elevar sua vitalidade e sua disposição no dia a dia, o que estimula decisões em prol da qualidade de vida.

TOURO (21/4 a 20/5)

Tente não forçar seus limites físicos ou financeiros. É preciso se divertir com bom senso. Uma postura otimista pode lhe guiar em suas vivências e no trato humano, pois o mencionado astro adentra a área ligada aos prazeres e ao social.

GÊMEOS (21/5a 20/6)

É importante não se deixar desestruturar frente a contratempos, visto que a tensão com Marte em seu signo pode apontar intolerância e deixar você na defensiva. O Sol no setor doméstico tende a trazer um olhar mais amplo perante a vida familiar .

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Atenção com a insatisfação frente aos obstáculos, já que o Sol entra em tensão com Marte. Você tende a adquirir confiança para demonstrar seus pontos de vista. Além disso, seu discurso pode ser marcado por senso crítico apurado e ponderação.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Busque evitar se envolver em conflitos territoriais. A área material recebe a influência do Sol e pode contribuir com seu fortalecimento físico e financeiro. Você tende a ter mais clareza sobre investimentos.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

O Sol pode evidenciar suas melhores qualidades e aspectos desafiadores da sua personalidade. A autoconfiança pode se elevar agora, deixando você mais seguro para conseguir conduzir suas metas.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Os desafios ficam mais evidentes com o Sol na área de crise, e apesar dessa fase sugerir aflições de diversas ordens, você fica mais consciente do que precisa melhorar em sua vida e dos caminhos a serem percorridos.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

As dificuldades coletivas tendem a lhe deixar na defensiva. Sendo assim, tente prevenir o estresse. O Sol pode despertar seu lado fraterno ao ingressar no setor de amizades, levando-lhe a se engajar em ações coletivas.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Cuidado para que a competitividade não acabe prejudicando suas parcerias. Seu empenho profissional tende a ficar mais evidente, com o Sol transitando no setor do trabalho.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Cuidado para que suas insatisfações não lhe façam jogar tudo fora. O Sol transita pela área espiritual, podendo fortalecer seus valores pessoais e ampliar seu olhar para o mundo, o que tende a dar força ao interesse em expandir.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

O Sol entra em tensão com Marte e pode pedir discrição emotiva frente às tarefas. No setor da intimidade tende a marcar um momento favorável para a autoanálise, pois há um despertar de consciência sobre si mesma e os aspectos de sua vida .

PEIXES (20/2 a 20/3)

É preciso ter atenção ao expor sentimentos acumulados por conta de frustrações, já que Marte tensionado pode lhe fazer soar dramática. Você tende a se dedicar ao entorno, além de buscar valorizar situações que tirem o melhor dos seus vínculos.