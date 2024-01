Confira a previsão do horóscopo para terça-feira (23)

Áries

Procure conciliar suas ambições com o bem-estar íntimo. Vênus tende a lhe motivar a desenvolver suas habilidades, a buscar reconhecimento profissional e ainda ajuda na economia criativa na gestão de recursos.

Touro

É preciso ter prudência ao expor seus interesses. Sua postura tende a se revestir de otimismo, enquanto se abre à fruição de prazeres culturais e a estudos que desenvolvam seus talentos, visto que Vênus na área espiritual se harmoniza a Júpiter.

Gêmeos

Procure agir com cautela nos gastos. Vênus no setor íntimo tende a destacar um momento de cura emocional e isso lhe fortalece perante a vida, enquanto ajuda você a transformar os laços sentimentais, valorizando experiências autênticas.

Câncer

A entrada de Vênus no setor de relacionamentos tende a evidenciar sua capacidade de harmonização no trato humano, o que favorece trocas culturais relevantes. Mas é importante não abrir mão da sua individualidade, definindo limites.

Leão

Procure evitar acumular demandas. Vênus no setor do cotidiano pode promover uma vivência prazerosa com o dia a dia, enquanto sugere oportunidades de crescimento nas atividades desenvolvidas nesse âmbito.

Virgem

Busque manter a prudência ao lidar com conflitos de grupo. A expressão criativa, seu senso de oportunidade e capacidade de socialização tendem a ganhar força com Vênus na casa dos prazeres.

Libra

É fundamental respeitar seus limites ao assumir responsabilidades. A vida familiar pode ficar mais harmoniosa com Vênus no setor doméstico, o que lhe ajuda a aprofundar as relações íntimas e aprimorar a gestão patrimonial.

Escorpião

Tente se proteger do estresse das pessoas do entorno. O pensamento positivo e a postura carismática podem contribuir para elevar a qualidade da interação humana, visto que Vênus no setor das ideias motiva intercâmbios culturais.

Sagitário

O pensamento próspero tende a lhe guiar em suas experiências, o que lhe ajuda a criar oportunidades de ganhos financeiros. Mas é importante evitar investimentos que envolvam riscos, visto que a Lua está na casa patrimonial.

Capricórnio

Busque se harmonizar com o entorno, já que a Lua se opõe a Vênus, Mercúrio e Marte. A autoestima pode se fortalecer com a entrada de Vênus em seu signo, sob trígono com Júpiter, o que lhe motiva a vivenciar a felicidade em todos os âmbitos da sua vida.

Aquário

Convém se prevenir contra o estresse do dia a dia, visto a tensão lunar com Vênus, Mercúrio e Marte. A busca por harmonia interior tende a se elevar, o que lhe faz encarar as dificuldades com otimismo e a apurar o senso de oportunidade frente às soluções.

Peixes

Sua postura tende a ser marcada pela generosidade, mas é importante se preservar de contatos abusivos. Vênus na casa das amizades pode motivar conexões sociais genuínas e a expansão dos horizontes através de trocas culturais.

Veja seu horóscopo personalizado

Saiba tudo sobre seu signo