Confira a previsão do horóscopo para terça-feira (23)

Áries

Convém se cercar de estabilidade e agir com bom senso, valorizando o descanso e evitando decisões no calor do momento. Pode haver oscilações emocionais associadas à Lua Cheia, o que prejudica a gestão dos aspectos práticos e materiais, considerando a tensão promovida por Vênus, Sol e Plutão.

Touro

Busque trabalhar a autoconfiança diante dos problemas, mesmo que nessa fase seja recomendável diminuir o ritmo e cultivar bem-estar pessoal. A Lua na fase cheia tende a evidenciar fragilidade emocional e uma tendência a se desvalorizar.

Gêmeos

Procure cultivar imparcialidade diante das dificuldades e zelar pelos hábitos que impactam na saúde. Aspectos tensos entre a Lua Cheia e Vênus, Sol e Plutão tendem a dar vazão a especulações que prejudiquem sua percepção dos desafios, que podem parecer maiores do que são.

Câncer

Tente se cercar de conforto e estabilidade, evitando sair da zona de segurança. A instabilidade sugerida pela Lua Cheia tensionada a Vênus, Sol e Plutão pode lhe fazer cometer equívocos no usufruto dos prazeres para preencher vazios emocionais, o que gera prejuízos sociais e financeiros.

Leão

É preciso encontrar um ponto de equilíbrio pode ser difícil, mas com organização é possível chegar a bons resultados. As necessidades familiares tendem a se contrapor às profissionais com a Lua Cheia em tensão com o Sol, Vênus e Mercúrio, o que pede bom senso em suas escolhas.

Virgem

Busque esvaziar a mente dos problemas e se ocupar com as demandas, além de prazeres seletos. Excessos emocionais tendem a prejudicar a fruição das ideias e a dramatizar o discurso, já que a Lua já na fase cheia entra em tensão com Sol, Vênus e Mercúrio.

Libra

Cultivar prudência e se cercar de companhias confiáveis é fundamental. Sua relação com o universo material pode ficar fragilizada frente à Lua Cheia tensionada a Sol, Vênus e Mercúrio. Busque avaliar a relevância de certos investimentos para evitar arrependimentos e prejuízos.

Escorpião

É fundamental ser mais discreta, evitando manifestações que possam dar espaço a controvérsias. O advento da Lua Cheia tende a ser sugestivo de um aflorar de incoerências no pensamento e na postura, o que prejudica o trato interpessoal. Cuidado!

Sagitário

Busque evitar o drama e dar mais atenção à saúde. Nessa Lua Cheia, você tende a ficar vulnerável a dramatizar situações que em outras circunstâncias você lidaria com tranquilidade, o que prejudica a qualidade da vida cotidiana.

Capricórnio

É fundamental evitar projetar nos outros o que deve resolver intimamente. A tendência é que você busque nas amizades fonte de suporte emocional nessa Lua Cheia. Contudo, você pode sobrecarregá-las com carências afetivas e cometer imprudências sociais.

Aquário

Busque diminuir o ritmo e se ocupar com o básico da vida, a fim de se estabilizar. As contradições podem impactar na gestão da rotina, prejudicando as demandas de trabalho quanto das familiares, considerando a Lua Cheia tensionada a Sol, Vênus e Mercúrio.

Peixes

A Lua entra em tensão com Sol, Vênus e Mercúrio, por isso tente evitar decisões importantes. O advento da Lua Cheia tende a lhe fazer processar os acontecimentos com maior carga emocional, o que compromete os processos racionais e o entendimento dos desafios.

Veja seu horóscopo personalizado

Saiba tudo sobre seu signo