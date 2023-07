Confira a previsão do horóscopo para terça-feira (25)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

O amadurecimento tende a ser o caminho indicado neste momento. A Lua segue para o setor íntimo, podendo lhe conectar com sua força interior e trazer revisões que ajudem você a superar limitações, mas especialmente seus medos.

TOURO (21/4 a 20/5)

A Lua Crescente no setor de relacionamentos tende a motivar a construção de parcerias e a superação dos desafios. Nesta fase, o amadurecimento conjunto pode ser o ponto de partida para fortificar os interesses e resolver diferenças.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Chegou o momento de aperfeiçoar os processos de gestão, buscando deixá-los mais eficientes. Além disso, é preciso se prevenir contra o estresse. O setor do cotidiano recebe a Lua Crescente, podendo lhe motivar a buscar avanços na relação com o trabalho e as rotinas.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Procure moderar seus instintos e cultivar inteligência emotiva diante dos problemas. Com a Lua Crescente no setor dos prazeres, a busca por diversão e vida social tende a ganhar corpo agora. Mas é preciso fazer escolhas mais sensatas.

LEÃO (23/7 a 22/8)

A Lua Crescente na área familiar tende a sugerir estrutura emocional e prática no ambiente doméstico e nas relações de confiança. Isso pode ajudar com seu fortalecimento interior. Contudo, é importante evitar o apego e buscar independência.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure não perder a compostura diante dos contratempos. O momento astrológico tende a se revelar positivo a buscar aprimoramento intelectual e na comunicação, contribuindo com processos de gestão mais eficientes.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Busque evitar que o apego às questões patrimoniais gere um sentimento de escassez. A Lua segue para o setor material e entra na fase crescente, podendo dar foco ao que agrega valor à sua vida e motiva você a aperfeiçoar sua relação com o dinheiro.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Desafios podem se fazer presentes agora, testando sua resiliência. O momento astrológico tende a estimular o autoaperfeiçoamento em diversos âmbitos e para desenvolver autoconfiança e capacidade de gestão.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Com a Lua Crescente no setor de crise, os processos de reflexão podem se intensificar, o que ajuda a aperfeiçoar seu senso crítico frente aos obstáculos. Evite centralizar problemas em torno de si, buscando acordos com as pessoas próximas.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Você tende a ter interesse em fortalecer as pessoas próximas e definir vínculos de confiança mais sólidos. Contudo, a tensão com Sol, Plutão e Júpiter pode demandar equilíbrio entre as expectativas individuais e coletivas.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Convém não permitir que as ambições lhe dominem. A vida profissional tende a ganhar destaque favorecendo o fortalecimento da sua carreira e da sua reputação. Busque elevar a eficiência dos processos de gestão.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Mais cuidado para não se prender a teorias e crenças nesta fase. Sua busca por conhecimento tende a se ampliar com a Lua Crescente na área espiritual, assim como também aprimora sua capacidade de reflexão frente aos acontecimentos.