Confira a previsão do horóscopo para terça-feira (25)

Áries

Nesta fase, seu autocontrole será testado, pensando nisso busque fazer pequenas pausas que lhe ajudem a se manter tranquila. Conflitos territoriais podem aflorar frente às tensões que a Lua forma com Marte e Urano no segmento amizades-material, o que exige moderação com as palavras.

Touro

Busque organizar as demandas e evitar estresse com ações voltadas ao bem-estar. É importante controlar a impulsividade e agir com prudência, com a Lua formando tensionada a Marte e Urano entre o setor do trabalho e seu signo. Dessa forma, você pode evitar prejuízos.

Gêmeos

Busque evitar se manifestar no calor do momento. Suas reações tendem a beirar o drama, deixando-lhe vulnerável a ações imprudentes e a um desgaste. Nesta fase, é importante encarar as dificuldades com imparcialidade e buscar soluções objetivas.

Câncer

É preciso agir com cautela na interação com grupos, visto que a Lua entra em tensão com Marte e Urano, dando força aos conflitos. Neste momento, busque ser criteriosa nas companhias e nos gastos financeiros.

Leão

Busque preservar sua imagem e suas parcerias. A Lua na área de relacionamentos se estressa com Marte e Urano no setor profissional, podendo destacar a necessidade de agir com cautela na rotina com colegas de trabalho, sem alimentar discórdias que tendem a alcançar maiores proporções.

Virgem

Convém encarar os problemas com imparcialidade. O momento pode se mostrar desgastante para seu bem-estar de modo geral, o que pede atenção com seus hábitos e uma rotina bem-estruturada, pois a Lua entra em tensão com Marte e Urano entre o setor da saúde e da espiritualidade.

Libra

Tente não se deixar desestruturar pelo estresse do entorno e moderar suas reações. Convém reduzir a exposição pública. Os ânimos podem aflorar nesse momento de tensão lunar com Marte e Urano no segmento social-íntimo, dando vazão a conflitos de grupo que podem estremecer os vínculos.

Escorpião

As responsabilidades podem pedir mais, com demandas que pedem imediatismo e raciocínio rápido, elevando o estresse e gerando conflitos interpessoais, devido à tensão lunar com Marte e Urano. É preciso motivar a união e o compartilhamento de tarefas, mas sem pressão.

Sagitário

Tente neutralizar o estresse e não se deixar levar pelo imediatismo. Os processos mentais podem ficar acelerados, o que pede cautela para evitar conclusões precipitadas e ações imprudentes, já que a Lua segue tensionada a Marte e Urano entre o setor das ideias e do cotidiano.

Capricórnio

As tensões que a Lua forma com Marte e Urano no segmento material-social podem destacar a importância de moderar os gastos com os lazeres em grupo e atuar com diplomacia nas interações, que tendem a ficar suscetíveis a conflitos territoriais. Busque cultivar tranquilidade e autocontrole.

Aquário

A Lua em seu signo pode lhe deixar sensível e vulnerável a reagir de forma dramática às dificuldades, já que existe a tensão com Marte e Urano no setor doméstico. Procure evitar descarregar suas frustrações nas pessoas do entorno, atuando com objetividade na gestão dos desafios.

Peixes

Tente analisar as ideias antes de colocá-las em prática. O autocontrole emotivo pode se desestabilizar frente à tensão lunar com Marte e Urano no segmento crise-comunicação, o que lhe deixa vulnerável a reações exageradas. Cuidado com sua imagem pública e as ações em desenvolvimento.

