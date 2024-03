Confira a previsão do horóscopo para terça-feira (26)

Áries

Tente cultivar empatia e evitar idealizações. Lua e Mercúrio entre o setor de relacionamentos em seu signo tendem a destacar a necessidade de equilíbrio entre o emocional e o racional na interação com o entorno imediato para amenizar os contrastes.

Touro

É importante saber pedir ajuda e dar valor às ações solidárias. A tendência é que você busque na rotina ordem e estabilidade, mas procure lidar de maneira objetiva e prática com as dificuldades, sem se desgastar emocionalmente.

Gêmeos

Suas vocações tendem a aflorar prazerosamente frente ao encontro Vênus-Netuno na casa do trabalho. Seu emocional pode lhe impelir na busca por prazer nas interações em grupo. Contudo, busque ter critério ao compartilhar ideias e diplomacia na gestão de conflitos.

Câncer

Vênus e Netuno na área espiritual podem motivar uma conexão profunda e prazerosa com os aspectos existenciais da vida. Incompatibilidades entre as necessidades do lar e da carreira tendem a se fazer presentes com a tensão Lua-Mercúrio no eixo família-trabalho, o que pede capacidade de organização.

Leão

Procure valorizar prazeres introspectivos e que nutram a fruição dos sentidos. A tensão Lua-Mercúrio entre o setor das ideias e o espiritual pode apontar a necessidade de flexibilizar o pensamento e o discurso, evitando ficar presa a ideias e evitar conflitos ideológicos.

Virgem

Tente cultivar empatia e solidariedade, visto o encontro Vênus-Netuno na área de relacionamentos. O emocional pode buscar satisfação no que o dinheiro pode comprar agora, mas é fundamental controlar os gastos e manter uma relação saudável com o consumo.

Libra

É fundamental praticar autocuidado e zelar por hábitos saudáveis. Tente encontrar equilíbrio entre suas necessidades emocionais e as demandas dos relacionamentos com a tensão Lua-Mercúrio. Contudo, integrar essas energias tende a levar a uma convivência harmoniosa.

Escorpião

Tente inserir na sua jornada prazeres que fortaleçam a autoestima e elevem o espírito. As dificuldades ligados ao dia a dia podem pedir equilíbrio entre o emocional e o racional para atuar de forma sensata na busca por soluções, devido a tensão entre Lua e Mercúrio.

Sagitário

A tendência é que você fique mais sensível às causas sociais, mas busque avaliar a viabilidade do seu envolvimento nas demandas coletivas e atuar de forma racional para evitar sobrecarga mental, devido à tensão Lua-Mercúrio. Procure valorizar o suporte emocional do lar.

Capricórnio

É preciso cultivar relações mais empáticas e solidárias. Procure buscar equilíbrio entre suas ambições profissionais e a vida familiar pelo bem do bem-estar cotidiano. Sendo assim, busque organizar as demandas e fazer boas escolhas, devido à tensão entre Lua e Mercúrio.

Aquário

Busque usar a criatividade, a fim de potencializar recursos materiais. Lua e Mercúrio tendem a destacar a necessidade de equilibrar suas idealizações com um entendimento mais racional dos fatos da vida e zelar por uma comunicação imparcial para evitar conflitos.

Peixes

Convém valorizar a introspecção criativa para manter a mente sã. A tensão entre Lua e Mercúrio pode pedir equilíbrio entre as necessidades emocionais e a busca por segurança material para evitar gastos exagerados, a fim de atender carências momentâneas.

