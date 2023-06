Confira a previsão do horóscopo para terça-feira (27)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Chegou a hora de ter maior comprometimento na vida familiar que ajuda você a aperfeiçoar as rotinas e a convivência. Procure aproveitar para revisar procedimentos e buscar acordos com o entorno.

TOURO (21/4 a 20/5)

Busque amadurecer os interesses que permeiam suas parcerias e fazer acordos. Sua capacidade de argumentação pode marcar presença com Mercúrio na casa comunicativa, visto que os processos intelectuais e reflexivos aumentam.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É fundamental revisar pendências e fazer mudanças na vida privada, buscando melhorar a economia doméstica. Mercúrio na área material motiva o aperfeiçoamento da gestão patrimonial e das práticas ligadas ao dia a dia em casa e no trabalho.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

O autoconhecimento pode se mostrar de grande importância, ajudando nos processos de decisão. Mercúrio em seu signo pode nutrir o pensamento racional e mostra um momento positivo a se dedicar aos projetos pessoais.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Amplie sua compreensão sobre as dificuldades e de investir em seu senso crítico. A passagem de Mercúrio para o setor de crise marcar uma fase de superação associada a revisões, planejamento.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Amadureça suas parcerias. Suas habilidades comunicativas tendem a se fazer presentes, o que favorece a interação social e isso lhe ajuda a estabelecer um diálogo positivo com suas redes, visto o recente ingresso de Mercúrio na casa das amizades.

LIBRA (23/9 a 22/10)

É preciso saber negociar, buscando investir em acordos importantes. Seu desempenho profissional pode ser marcado pela capacidade de gestão e por conteúdos de qualidade elevada, considerando o recente ingresso de Mercúrio na casa do trabalho.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Seus valores podem se fortalecer. O pensamento racional e analítico tende a ganhar corpo com Mercúrio na casa espiritual, contribuindo com o autoconhecimento e com estudos acadêmicos.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

A maturidade emocional deixe você mais criteriosa na vida privada, o que ajuda em acordos familiares. Mercúrio passando pelo setor íntimo pode aperfeiçoar sua capacidade reflexiva.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

O momento pode destacar suas habilidades diplomáticas, por isso busque mediar conflitos. A chegada de Mercúrio na casa dos relacionamentos tende a aprimorar seu entendimento sobre o entorno.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Procure resolver os atritos de modo diplomático. Organização e disciplina tendem a se mostrar importantes aliadas na gestão do cotidiano, o que ajuda você a colocar as demandas em dia e a elevar a qualidade do bem-estar.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Mercúrio no setor social lhe trazer mais desenvoltura intelectual, a fim de lidar com grupos e fortalecer suas redes. Ideias bem articuladas, capacidade de negociação e força de caráter podem influenciar de forma positiva as pessoas do entorno.