Confira a previsão do horóscopo para terça-feira (27)

Áries

Procure exercitar a escuta e trabalhar os argumentos antes de externá-los. Lua, Marte e Júpiter juntos tendem a lhe deixar assertiva em prol da defesa dos interesses pessoais. Contudo, é recomendável ficar na defensiva em situações de conflito.

Touro

Lua, Marte e Júpiter na casa financeira tendem a elevar seu senso de oportunidade no emprego de recursos e nas aquisições materiais. No entanto, é importante não deixar de fazer uma análise de riscos para evitar falhas de percurso.

Gêmeos

O encontro entre Lua, Marte e Júpiter em seu signo tende a elevar sua dedicação para cuidar dos interesses imediatos. Este momento tende a ser oportuno, mas a agressividade pode ser fator de conflito nas relações. Procure resgatar a diplomacia.

Câncer

Convém cultivar bom senso e evitar imediatismos, pois nem tudo pode ser resolvido de imediato. O encontro Lua-Marte-Júpiter na área de crise tende a despertar seu lado estratégico frente às dificuldades, mas é preciso ter moderação no trato humano.

Leão

Seu senso de liderança pode se elevar agora. Contudo, o autoritarismo acaba sendo um problema para a convivência. A união tende a marcar suas parcerias frente ao encontro Lua-Marte-Júpiter na casa das amizades, o que favorece a realização de metas coletivas.

Virgem

É preciso ser ética em situações de concorrência e evitar atropelar quem está no seu caminho, conforme alerta a tensão com Vênus, Saturno e Netuno. Sua proatividade tende a se elevar na vida profissional, o que lhe coloca na dianteira de oportunidades.

Libra

Procure não se deixar abater pelas dificuldades, buscando amadurecer com elas e aperfeiçoar seu senso estratégico. O encontro Lua-Marte-Júpiter na casa espiritual pode promover fortalecimento interior, enquanto lhe convida a expandir os horizontes.

Escorpião

Busque cultivar inteligência emotiva frente aos desafios, especialmente os mais complexos. Lua, Marte e Júpiter tendem a elevar a autoconfiança para lidar com questões que pedem dinamismo e senso de oportunidade.

Sagitário

Busque somar esforços por meio de acordos. Ações conjuntas tendem a se dinamizar nessa fase de encontro entre Lua, Marte e Júpiter no setor de relacionamentos. Contudo, o convívio pode passar por conflitos de egos e de natureza territorial.

Capricórnio

É preciso administrar as dificuldades de forma diplomática e tranquila. Lua, Marte e Júpiter se encontram no setor das rotinas, podendo sugerir um momento estimulante e dinâmica na gestão do cotidiano. Mas busque tomar cuidado com conflitos ideológicos e de vaidade.

Aquário

Convém valorizar a companhia dos amigos. Tente não impor um ritmo acelerado ao entorno, como alerta a tensão promovida por Vênus, Saturno e Netuno. Uma vida social dinâmica pode ser esperada nesta fase, o que lhe ajuda a buscar movimento e diversão.

Peixes

Busque contornar os problemas com sabedoria. A vida familiar pode pedir mais esforços. Sendo assim, procure estar preparada para lidar com situações de estresse no convívio interpessoal, visto à tensão promovida por Vênus, Saturno e Netuno.

Veja seu horóscopo personalizado

Saiba tudo sobre seu signo