Confira a previsão do horóscopo para terça-feira (28)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

É importante resgatar a delicadeza, sobretudo em situações de conflito, devido a Netuno tensionado. Sua expressividade tende a ganhar toques impetuosos frente ao encontro Lua-Marte na casa comunicativa. Com isso, você consegue transmitir paixão e motivar o entorno com suas ideias.

TOURO (21/4 a 20/5)

Busque evitar a agressividade no trato humano, devido à tensão com Netuno. Lua e Marte na área material podem aflorar seu lado proativo na gestão prática da vida, elevando a eficácia dos processos se as ações tiverem um bom planejamento.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Tente ser ética nas concorrências, conforme alerta Netuno tensionado. Sua força de vontade e coragem frente aos problemas tendem a se elevar com Lua e Marte em seu signo, podendo levar ao êxito se você souber conciliá-las com o devido planejamento.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Procure tende a se libertar de ilusões, considerando Netuno tensionado. Sua coragem se eleva diante dos contratempos com Lua e Marte no setor de crise. Contudo, é importante calcular suas ações, tendo como base estratégias preestabelecidas.

LEÃO (23/7 a 22/8)

É preciso evitar depositar no entorno imediato muitas expectativas, conforme alerta Netuno tensionado. As relações tendem a vivenciar um momento de união e entendimento com Lua e Marte no setor de amizades, o que contribui com a articulação de ações em parceria.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

A autoconfiança elevada tende a se aliar à ambição, mas cuidado para que o individualismo não afete as parcerias. Lua e Marte se aproximam no setor do trabalho, o que pode beneficiar a articulação de estratégias frente às tarefas.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Procure evitar fugir dos problemas do dia a dia, conforme alerta a tensão com Netuno. O momento tende a se mostrar favorável para expandir seus interesses, buscando conciliar a garra que aflora com Lua e Marte na área espiritual e o pensamento estratégico.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Que tal recuar e reduzir a exposição pública, sobretudo neste momento astrológico? Lua e Marte tendem a evidenciar a necessidade de reduzir o ritmo de vida e se empenhar em reestruturar ações conectadas a suas ambições.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Devido à tensão com Netuno, procure se mostrar mais delicada ao tratar de questões emocionalmente difíceis. Sua postura no trato humano tende a se revestir de dinamismo, aliado a uma capacidade argumentativa bem estruturada.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

É importante fazer acordos com o entorno imediato sobre procedimentos e prazos, evitando agir sem consultá-los, como alerta a tensão envolvendo Netuno. O cotidiano pode pedir posturas proativas e estratégicas frente ao encontro Lua-Marte no setor das rotinas.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Busque expor suas opiniões, tomando cuidado para não subjugar o entorno, devido à tensão envolvendo Netuno. Sua postura tende a ficar mais decidida e criteriosa na esfera social, o que lhe deixa em posição de liderança perante grupos, considerando o encontro Lua-Marte.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Dada a tensão com Netuno, busque não negligenciar suas necessidades emocionais. A vida familiar tende a demandar maior comprometimento e proatividade, além de uma concentração de esforços para superar obstáculos.