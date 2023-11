Confira a previsão do horóscopo para terça-feira (28)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Busque mostrar que você valoriza o entorno e se importa com ele. Lua, Mercúrio e Netuno tensionados tendem a evidenciar desafios na comunicação, o que pede transparência sobre as ideias, empatia e capacidade diplomática ao lidar com as diferenças no trato humano.

TOURO (21/4 a 20/5)

Os encontros tensos envolvendo Lua, Mercúrio e Netuno podem evidenciar a importância de administrar os aspectos materiais da vida com bom senso, evitando investimentos de risco. Tente utilizar a criatividade, a fim de otimizar os recursos disponíveis.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É possível neutralizar a animosidade se adotar uma postura empática e gentil. Incompatibilidades podem aflorar nos relacionamentos, o que dificulta o convívio e a gestão compartilhada das responsabilidades, visto a tensão envolvendo Lua, Mercúrio e Netuno.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Busque se cercar do conforto e do afeto familiar, o que é fundamental para recuperar a autoconfiança. O emocional tende a ficar em desequilíbrio frente à tensão entre Lua, Mercúrio e Netuno, o que pode prejudicar seu bem-estar e sua capacidade de gestão. Cuidado redobrado!

LEÃO (23/7 a 22/8)

Procure adotar uma postura cordial, pois isso pode deixar o entorno amigável. Os relacionamentos tendem a ficar sujeitos a desentendimentos com Lua, Mercúrio e Netuno tensionados entre si, o que pede bom senso na exposição pública e critério no compartilhamento de recursos.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

É preciso cultivar bom humor e facilitar a comunicação com as pessoas do entorno. A tensão envolvendo Lua, Mercúrio e Netuno pode apontar dificuldades para conciliar a vida doméstica com a profissional. Por isso, busque fazer uma avaliação das suas prioridades.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Tente manter uma postura otimista diante dos acontecimentos. Os processos mentais tendem a ficar tumultuados frente à tensão entre Lua, Mercúrio e Netuno, o que prejudica a organização das ideias e a comunicação. É preciso redobrar a atenção com a qualidade da informação.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Convém cultivar equilíbrio emocional para não acabar compensando carências com gastos. A gestão patrimonial tende a demandar disciplina frente aos encontros tensos entre Lua, Mercúrio e Netuno, já que equívocos podem ocorrer e causar prejuízos financeiros.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Tente buscar prazeres que ajudem a descontrair sua postura, visto a harmonia Lua-Vênus. Os relacionamentos pessoais tendem a passar por desafios emotivos e que ganham corpo no convívio forçado nesta fase, o que demanda medidas que aliviam a pressão.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Busque resgatar o prazer em meio às demandas. A gestão do cotidiano pode esbarrar em desafios relacionados à comunicação, pedindo uma postura criteriosa com as informações e equilíbrio emotivo no trato humano, dada a tensão entre Lua, Mercúrio e Netuno.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

É preciso valorizar atividades prazerosas, sobretudo ligadas ao exercício criativo. Lua, Mercúrio e Netuno tensionados entre si tendem a apontar dificuldades em conciliar as atividades de lazer com sua realidade econômica, o que pode gerar frustrações ou prejuízos.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Procure cuidar do seu bem-estar, elevar a autoestima e definir prioridades. Seu senso de prioridade tende a ficar nublado pelos desafios de ordem emocional que afloram com a tensão entre Lua, Mercúrio e Netuno, o que prejudica a gestão do cotidiano.

