Confira a previsão do horóscopo para terça-feira (28)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure ser mais cuidadosa ao compartilhar demandas e recursos materiais, já que Mercúrio e Urano entram em tensão com a Lua. Seu círculo de relacionamentos pode pedir maior coesão de interesses frente ao encontro entre Lua e Plutão.



TOURO (21/4 a 20/5)

Tente evitar correr riscos, devido à tensão lunar com Mercúrio e Urano. Seus objetivos profissionais podem se fortalecem frente ao encontro Lua-Plutão, assim como sua capacidade analítica, o que favorece o usufruto de oportunidades para sua carreira.



GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Lua e Plutão harmonizados com Sol, Vênus e Júpiter tendem a promover um processo de transformação interior, o que lhe ajuda a se libertar de condicionamentos emocionais e a seguir confiante frente às suas metas. Contudo, tente evitar radicalismos, como alerta a tensão lunar com Mercúrio e Urano.



CÂNCER (21/6 a 22/7)

É importante manter discrição sobre a vida pessoal. Fortalecimento interior e capacidade de adaptação podem se mostrar fortes aliados ao enfrentamento das dificuldades, considerando o encontro Lua-Plutão e a harmonia de ambos com Sol, Vênus e Júpiter.



LEÃO (23/7 a 22/8)

Tente negociar soluções para os conflitos profissionais. Sua percepção do entorno pode ficar mais apurado, o que lhe ajuda a atender as necessidades das relações, visto o encontro entre Lua-Plutão e a harmonia de ambos com Sol, Vênus e Júpiter.



VIRGEM (23/8 a 22/9)

Tente abrir mão do controle absoluto. O pensamento crítico pode se fortalecer frente ao encontro Lua-Plutão, o que ajuda na gestão das responsabilidades e no usufruto das oportunidades de crescimento profissional sugeridas na harmonia com Sol, Vênus e Júpiter.



LIBRA (23/9 a 22/10)

Procure não fugir das demandas. Um forte desejo de mudança pode aflorar hoje, o que lhe motiva a sair da zona de conforto e buscar oportunidades ligadas aos seus ideais, visto o encontro Lua-Plutão e a harmonia dessa dupla com Sol, Vênus e Júpiter.



ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Cuidado com o desejo implícito de controle. A tendência é que você busque maior comprometimento nas relações, além de se colocar a serviço das pessoas queridas, visto o encontro Lua-Plutão e a harmonia dessa dupla com Sol, Vênus e Júpiter.



SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Convém negociar soluções para os problemas ao invés de as impor. O encontro Lua-Plutão tende a destacar seu potencial analítico e argumentativo, o que favorece uma interação aprazível com o entorno, já que essa dupla se harmoniza a Sol, Vênus e Júpiter.



CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Busque não se deixar levar por impulsos consumistas, como alerta a tensão lunar com Mercúrio e Urano. Seus objetivos podem se fortalecer frente ao encontro Lua-Plutão, o que lhe faz investir em seus objetivos profissionais e em sua felicidade de forma geral.



AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Busque flexibilizar suas expectativas no meio íntimo. O pensamento estratégico pode se elevar na relação com grupos, o que lhe ajuda a articular os pontos de força para alavancar metas comuns, visto o encontro Lua-Plutão e a harmonia com Sol, Vênus e Júpiter.



PEIXES (20/2 a 20/3)

Procure manter a discrição sobre os acontecimentos na vida privada. Os processos introspectivos tendem a ganhar força em prol do autoconhecimento e da inteligência emotiva, visto o encontro Lua-Plutão e a harmonia com Sol, Vênus e Júpiter.