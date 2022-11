Confira a previsão do horóscopo para terça-feira (29)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure cultivar inteligência emotiva. Lua e Saturno juntos no setor de amizades se harmonizam a Marte e conflitam com Urano, podendo promover profundo amadurecimento sobre as parcerias, do potencial de ação coletivo e dos problemas a serem contornados.

TOURO (21/4 a 20/5)

É importante ser mais ética e humana. O encontro entre Lua e Saturno tende a contribuir com seu amadurecimento profissional e isso acaba deixando você mais segura para fazer valer seus desejos. Contudo, mostra-se fundamental ter cautela em situações de concorrência.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Suas ambições tendem a se elevar com a entrada da Lua Crescente na casa profissional. O encontro Lua e Saturno na área espiritual pode criar amadurecimento sobre questões importantes para sua vida, o que ajuda com sua tomada de postura, mas é preciso ter cuidado com críticas.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

A Lua Crescente tende a elevar sua fé na vida. Por conta do encontro Lua-Saturno, um processo de interiorização importante toma corpo nesta fase, o que gera autoconhecimento e também impulsiona você a defender os seus interesses. Mais cuidado com radicalismos!

LEÃO (23/7 a 22/8)

Busque fortalecer os vínculos de confiança. Neste momento astrológico, Lua e Saturno se aproximam na área de relacionamentos, o que deixa você mais comprometida com as necessidades coletivas. Entretanto, é importante amenizar as críticas, devido à tensão com Urano.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Com a Lua Crescente ingressando no setor de relacionamentos, ações coletivas podem tomar corpo. A harmonia entre Lua, Saturno e Marte tende a elevar seu senso estratégico frente às necessidades do dia a dia, o que ajuda com o processo de gestão. Tente atuar na prevenção ao estresse.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Elevam-se as demandas com a iminente Lua Crescente. As responsabilidades tendem a se fazer mais presentes durante este momento, o que faz você atuar de maneira articulada com seus pares em prol das ações em desenvolvimento e a superar as dificuldades territoriais.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Prazeres tendem a ganhar corpo com a Lua Crescente. As demandas familiares podem pedir maior compromisso frente ao encontro Lua-Saturno no setor doméstico. A proatividade tende a lhe ajudar a cumprir seus objetivos, mas procure combater o estresse apontado na tensão com Urano.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

A vida familiar tende a demandar atenção com a Lua Crescente. Você pode demonstrar segurança ao externar suas ideias e a motivar o entorno, visto o encontro Lua-Saturno em harmonia com Marte. Entretanto, é importante ser menos autoritária ao lidar com as outras pessoas.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Ideias grandiosas tendem a tomar corpo com a Lua Crescente. Você acaba sendo guiada por fortes ambições, o que lhe ajuda a se posicionar de maneira firme no usufruto das oportunidades nesta fase, embora seja importante minimizar o estresse diante dos problemas.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Tente manter os gastos sob controle, já que a Lua Crescente adentra a casa material. Lua e Saturno em seu signo e em harmonia com Marte tendem a gerar amadurecimento sobre questões fundamentais, enquanto que elevam seu poder de decisão. Mas Urano tensionado pode alertar contra o estresse.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Procure reservar momentos para cuidar de si mesma, devido à próxima Lua Crescente em seu signo. As dificuldades podem demandar mais de você tanto do ponto de vista intelectual, quanto físico e emotivo. Planejamento é fundamental, sobretudo durante este momento.