Confira a previsão do horóscopo para terça-feira(29)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

É importante não permitir que o ego ferido prejudique a dinâmica interpessoal e lhe faça gastar em excesso. Lua e Vênus no circuito social destacam a importância de ter equilíbrio, especialmente o emotivo.

TOURO (21/4 a 20/5)

Tente manter suas expectativas dentro de possibilidades reais. Dificuldades para conciliar carreira e vida pessoal tendem a ser sugeridas, o que exige equilíbrio emotivo e flexibilidade, devido à tensão Lua-Vênus entre o setor do trabalho e o familiar.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Manter discrição para preservar sua imagem nesta fase. A expressão emocional tende a oscilar frente à tensão Lua-Vênus no eixo espiritual-comunicativo, o que pode prejudicar o discurso. Por isso, busque investigar as causas dessa instabilidade.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

É preciso reduzir a exposição social. A tensão Lua-Vênus no circuito material tende a fazer você gastar em excesso como compensação para carências afetivas, podendo lhe deixar em apuros financeiros. Busque se recolher e resgatar o equilíbrio.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Deixe os desafetos de lado e fazer acordos. As expectativas emocionais podem conflitar, o que prejudica o trato humano, pois Lua e Vênus entram em tensão entre o setor de relacionamentos e seu signo.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Tente evitar criar expectativas irreais. Lua e Vênus entre o setor do cotidiano e o de crise tendem a destacar a necessidade de zelar por hábitos saudáveis e conduzir os problemas com cautela para que o estresse não prejudique sua saúde.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Não permita que o ego determine suas ações e busque separar público e privado. A tensão entre Lua e Vênus no circuito social tende a destacar um momento em que vaidades conflitam, o que prejudica a qualidade da interação humana. Cuidado!

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Estabelecer limites ao assumir compromissos, quando tem impacto nas pessoas próximas. As relações tendem a’ ficar fragilizadas em meio à dificuldade em conciliar as necessidades emocionais com as demandas.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Tome cuidado com sua saúde. O emocional fragilizado pode prejudicar o raciocínio lógico e sua capacidade de comunicação. Por isso, tente cultivar uma vivência mais introspectiva.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Convém fazer escolhas responsáveis e coerentes com suas prioridades neste momento. É fundamental conciliar a busca por estabilidade financeira com a necessidade de aumentar o lazer cultural.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

A busca de afirmação pessoal tende a conflitar com as necessidades emocionais das pessoas, pois Lua e Vênus entram em tensão entre seu signo e o setor de relacionamentos. Por isso, procure ter equilíbrio nessa dicotomia.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Neste momento, é fundamental descansar e prezar pelo autocuidado. Lua e Vênus estão em tensão no segmento crise-saúde, podendo evidenciar uma fragilidade emocional que se reflete no equilíbrio corporal e na expressão das ideias.