Confira a previsão do horóscopo para terça-feira (3)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Tente evitar impor opiniões ou manifestar críticas exageradas sobre temas que lhe incomodem. A busca por aprendizado e intercâmbios se eleva com a Lua na casa comunicativa harmonizada ao Sol.

TOURO (21/4 a 20/5)

Busque fazer acordo com o entorno sobre responsabilidades compartilhadas, visto Saturno tensionado. A versatilidade tende a ganhar corpo, o que favorece a gestão dos aspectos práticos da vida, pois a Lua na área material segue harmonizada ao Sol.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Convém ter maior capacidade diplomática, visto que você acaba centralizando tarefas e ditando regras, conforme aponta a tensão com Saturno. Sua postura tende a ser marcada pela sociabilidade com a Lua em seu signo harmonizada ao Sol.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

É preciso encarar os problemas de forma prática e evitar nutrir ideias que gerem pessimismo, como alerta a tensão com Saturno. Suas necessidades emocionais podem encontrar conforto em atividades mais introspectivas.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Procure encarar os conflitos de modo diplomático, sem se deixar levar por problemas que possam abalar os vínculos de confiança. A Lua na área de amizades tende a lhe estimular a socialização.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Devido a Saturno tensionado, busque respeitar hierarquias e encarar críticas das pessoas próximas de maneira construtiva. A comunicação pode se mostrar um ponto de força na sua trajetória profissional, o que lhe ajuda a negociar acordos.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Tente se mostrar flexível com o entorno, sobretudo em momentos de conflito. A passagem da Lua pela área espiritual em harmonia com o Sol tende a evidenciar um momento de expansão mental favorável aos estudos e aos intercâmbios.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Convém adotar uma postura discreta e lidar de forma diplomática com conflitos em grupo, como sinaliza a tensão envolvendo Saturno. Sua percepção dos problemas tende a ficar apurada com a Lua no setor íntimo.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

As dificuldades se mostram complicadas , por isso busque facilitar a comunicação com o entorno. Momento socialmente estimulante, o que ajuda com uma troca de ideias.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

É importante evitar se posicionar com autoritarismo diante do entorno, como sinaliza a tensão com Saturno. Sua percepção das necessidades do dia a dia tende a se elevar com a Lua na área das rotinas em harmonia ao Sol.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Convém planejar seu orçamento e disciplinar seus gastos antes de se comprometer. Sua postura tende a contar com simpatia e comunicabilidade com a Lua na área social harmonizada ao Sol.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Tente evitar se sobrecarregar dos afazeres, visto a tensão com Saturno, conciliando trabalho e repouso. É importante focar na maior conexão familiar com a Lua no setor doméstico em harmonia com o Sol, o que lhe ajuda a fortalecer os vínculos íntimos.