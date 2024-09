Confira a previsão do horóscopo para terça-feira (3)

Áries

O encontro Sol-Lua tende a dar foco às responsabilidades. Contudo, busque moderar a expressão das ideias e administrar de modo diplomático o trato humano, dada a tensão com Júpiter e Saturno. É preciso melhorar suas estratégias, articulando ações pontuais frente às tarefas.

Touro

É importante se manter confiante, mas sem se deixar levar pela impulsividade. As interações sociais tendem a ganhar destaque com o encontro Sol-Lua. Contudo, busque moderar os gastos financeiros e neutralizar os conflitos territoriais.

Gêmeos

Convém valorizar ações inovadoras, mas sem radicalismos. Devido à tensão com Júpiter e Saturno, o emocional pode buscar satisfação na vida familiar, embora desafios na gestão doméstica tendem a render preocupações e estresse.

Câncer

Busque motivar o entorno imediato, sem invadir o espaço alheio. A tendência é que você se mostre mais acessível do ponto de vista comunicativo. No entanto, Júpiter e Saturno podem pedir discrição em torno de temas complicados.

Leão

O encontro Sol-Lua tende a lhe motivar a buscar conforto material e a se revelar prestativa com seus afetos. Contudo, a tensão com Júpiter e Saturno pode pedir critério e disciplina nos gastos. Sua capacidade de ação se eleva no trabalho, mas é importante evitar correr riscos.

Virgem

Convém seguir resiliente frente às dificuldades. Ideias arrojadas tendem a lhe favorecer, embora devam ser aperfeiçoadas a fim de serem bem executadas. O foco em suas ambições pode lhe guiar, mas é importante evitar imediatismos.

Libra

Busque dinamizar recursos, mas sem extrapolar limites. O equilíbrio emocional promovido pelo encontro Sol-Lua tende a se mostrar aliado na gestão dos desafios, o que lhe ajudar a se manter tranquila, embora a tensão com Júpiter e Saturno demanda ajustes contínuos.

Escorpião

Tente seguir sociável, mas ponderada. Sua postura colaborativa frente ao encontro Sol-Lua tende a favorecer sua relação com grupos, embora a tensão dessa dupla com Júpiter e Saturno demanda cautela na gestão coletiva de recursos.

Sagitário

É preciso buscar acordos diplomáticos com as pessoas próximas. O foco pode ser direcionado à carreira e às demandas, mas é preciso evitar sobrecarga de trabalho e zelar por qualidade de vida, devido à tensão promovida por Júpiter e Saturno.

Capricórnio

Neste momento, tente se organizar, de modo a conciliar obrigações e prazeres. A busca por expansão mental tende a lhe guiar, embora as dificuldades cotidianas podem limitar às oportunidades, o que gera frustrações.

Aquário

É fundamental valorizar os prazeres familiares e reduzir as interações sociais. Sua postura tende a ficar mais acolhedora e aberta a partilhar a intimidade neste momento de encontro Sol-Lua. Contudo, a tensão com Júpiter e Saturno pode pedir critério e seletividade.

Peixes

É fundamental ser assertiva, mas não autoritária. A busca por conforto nos relacionamentos tende a se elevar frente ao encontro Sol-Lua. Contudo, procure conciliar diplomaticamente os interesses por vezes contrastantes.

