Confira a previsão do horóscopo para terça-feira (30)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Busque não negligenciar suas necessidades pessoais. As ações criadas em parceria podem melhorar a qualidade frente à harmonia lunar, já que tende um amadurecimento nos interesses comuns.

TOURO (21/4 a 20/5)

Desafios podem se fazer presentes, por isso é preciso fazer revisões. Momento favorável para direcionar suas habilidades intelectuais e práticas em prol da gestão do cotidiano de trabalho e dos projetos.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Pode ser desafiador manter a diplomacia frente a polêmicas nas redes sociais. Busque adotar uma postura mais cautelosa para que você tenha contatos úteis. Tente afinar seus interesses com o entorno.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Procure respeitar seus limites, evitando desgaste com o que não pode ser mudado, como alerta a tensão Lua-Júpiter. Seu comprometimento na vida familiar tende a se intensificar frente à harmonia lunar com Mercúrio.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Evitar ficar na defensiva quando for criticada. O pensamento estratégico pode ajudar na organização de parcerias comprometidas com as ações em curso.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure não ir atrás do que está longe da sua realidade, mas sim tente melhorar seu foco para os recursos que você tem à disposição. Ações estrategicamente pensadas podem se mostrar eficazes frente à harmonia lunar .

LIBRA (23/9 a 22/10)

Procure ser autossuficiente, tendo cuidado com o impacto de suas ações no entorno. Sua postura pode ficar mais confiante na expressão das ideias e nas iniciativas de âmbito prático, pois a Lua em seu signo encontra Mercúrio.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

É importante não negligenciar sua saúde. Seu senso crítico pode contribuir com a identificação dos fatores que alimentam os desafios, enquanto que lhe ajuda a articular estratégias de enfrentamento.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Tente somar conhecimento e articular ações em grupo. Isso porque interesses em comum podem fortalecer suas parcerias e relações de amizade com a Lua .

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

É preciso não negligenciar a vida familiar. O amadurecimento de temas relacionados à profissão tende a levar à criação de um plano estratégico que lhe faça atuar de modo coordenado, elevando a produtividade.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Que tal manter a discrição com relação a suas metas? A percepção melhorada dos acontecimentos, aliada ao amadurecimento pessoal, tende a ajudar com escolhas que condizem com seus interesses e valores.

PEIXES (20/2 a 20/3)

As finanças demandam mais atenção, devido a Júpiter tensionado. Os aspectos harmoniosos que conectam a Lua com Mercúrio, Marte e Saturno podem melhorar sua percepção sobre os obstáculos.