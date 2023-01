Confira a previsão do horóscopo para terça-feira (31)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Cuidado com reações explosivas diante dos obstáculos. Você tende a se mostrar mais entusiasmada na extroversão das suas ideias, pois Lua e Marte se encontram no setor comunicativo.

TOURO (21/4 a 20/5)

Busque se mostrar ética e companheira. Aflora a proatividade com Lua e Marte na área material, o que ajuda com a otimização de recursos. A competitividade pode se elevar, evitando que isso afete suas parcerias.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Seu potencial de liderança pode aflorar, mas a tensão com Vênus demanda empatia e cuidado no trato humano. O encontro Lua-Marte em seu signo tende a elevar a autoconfiança e expandir seus interesses, pois ambos se harmonizam com o Sol.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Procure evitar que o imediatismo lhe faça pular etapas importantes ou que as decepções levem a reações exageradas. A força de vontade pode fazer você superar os desafios, devido ao encontro Lua-Marte e a harmonia de ambos com o Sol.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Tente se mostrar mais delicada com quem esteja emocionalmente frágil. Suas relações podem ser marcadas pela união, pois o encontro entre Lua e Marte fortifica seu senso de equipe.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure cultivar autocontrole. Sua disposição para o trabalho pode se elevar com Lua e Marte no setor profissional, o que ajuda com o cumprimento de metas e com a articulação de parcerias, mas a tensão com Vênus demanda cuidado.

LIBRA (23/9 a 22/10)

É importante evitar estabelecer metas de difícil alcance em curto prazo. Seus interesses tendem a se expandir com Lua e Marte na área espiritual e harmonizados ao Sol, o que lhe faz se mostrar confiante em busca de oportunidades de crescimento.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Busque dar valor a todas as conquistas. O encontro Lua-Marte e a harmonia de ambos com o Sol no circuito íntimo tendem a promover fortalecimento interior e lhe fazer direcionar esforços para as metas pessoais.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Tente neutralizar os conflitos de vaidade que afloram na tensão com Vênus, demonstrando empatia e sensibilidade. Eleva-se sua autoconfiança no trato humano.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Mais atenção às reações agressivas no trato humano. Lua e Marte se encontram no setor do cotidiano e pode sugerir um momento favorável para dinamizar as rotinas e realizar atividades que lhe tragam energia.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Cuidado com os gastos financeiros, a fim de evitar excessos, como alerta Vênus tensionada. O usufruto dos prazeres tende a se intensificar com Lua e Marte no setor social, o que deixa você revigorada e mais confiante.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Cuidado com a agressividade nos conflitos interpessoais. Procure injetar energia no cotidiano. O encontro Lua-Marte no setor doméstico tende a lhe estimular a dinamizar suas rotinas e a investir em atividades para que você se mostre mais ativa.