Confira a previsão do horóscopo para terça-feira (4)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Busque lidar com os desafios com mais praticidade, sem se deixar levar pelas frustrações, devido à tensão com Netuno e Marte. Suas habilidades criativas tendem a emergir em favor do cotidiano, o que traz versatilidade aos recursos disponíveis e dá toques refinados às ações.

TOURO (21/4 a 20/5)

Mais cuidado para não se mostrar arrogante com quem destoa de seus parâmetros ideais. Seus gostos tendem a ficar mais refinados frente à harmonia da Lua com Urano, Vênus e Plutão, o que eleva a qualidade das ações no dia a dia e dos prazeres vivenciados.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Procure não agir de modo instintivo ao lidar com as dificuldades, devido à tensão com Netuno e Marte. Você tende a ter uma maior consciência de si mesma e isso ajuda na gestão da vida privada, o que lhe deixa segura perante os acontecimentos, visto a harmonia lunar com Urano, Vênus e Plutão.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

É preciso agir com cautela para preservar seus interesses, evitando revelar seus pontos fracos, como alertam Netuno e Marte tensionados à Lua. Aflora seu lado simpático e sedutor frente à harmonia lunar com Urano, Vênus e Plutão, o que ajuda com a comunicação e favorece sua imagem pública.

LEÃO (23/7 a 22/8)

A generosidade pode se mostrar um fator de aproximação com o entorno, mas com cuidado para não gastar em excesso, como alerta a tensão com Netuno e Marte. Seu senso estético tende a ficar mais arrojado frente à harmonia lunar com Urano, Vênus e Plutão.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Tente moderar sua postura ao se comunicar. O pensamento crítico pode aflorar em prol de sua postura frente a situações de mudança, o que lhe ajuda a se adaptar a outros contextos e a tirar deles significados positivos, dada a harmonia lunar com Urano, Vênus e Plutão.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Procure não menosprezar os contratempos de rotina e evitar procrastinação. A harmonia lunar com Urano, Vênus e Plutão pode favorecer o recolhimento íntimo como caminho de fortalecimento pessoal e em suas relações mais próximas.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

É importante curtir lazeres culturais em companhias seletas, evitando se expor socialmente, devido à tensão com Netuno e Marte. Sua postura tende a ficar emocionalmente acolhedora frente à harmonia lunar com Urano, Vênus e Plutão.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Busque evitar criar expectativas de colaboração das pessoas próximas, pois a tensão com Netuno e Marte indica frustrações. Seu desempenho no trabalho tende a se revestir de originalidade e de um elevado senso de qualidade, o que ajuda com resultados acima do esperado.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Tente evitar depositar nos outros expectativas muito acima. A Lua segue harmonizada a Urano, Vênus e Plutão, podendo destacar sua capacidade transformadora frente aos acontecimentos, o que lhe ajuda a extrair lições valiosas dos contratempos e transformá-los em oportunidades.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

É importante não ser imediatista, especialmente se imprevistos pedirem gastos excessivos. O recolhimento criativo tende a se revelar aliado ao bem-estar, o que ajuda com soluções inteligentes para os obstáculos, pois a Lua se harmoniza a Urano, Vênus e Plutão.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Procure prezar pela segurança, evitando situações fora da zona de conforto. Momento favorável para intercâmbios culturais pontuais e em companhias seletas, já que a Lua segue harmonizada a Urano, Vênus e Plutão, ajudando a elevar a qualidade das experiências.