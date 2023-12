Confira a previsão do horóscopo para terça-feira (5)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

É importante revisar prioridades e estratégias. Vênus segue harmonizada a Saturno, podendo lhe deixar comprometida com seus relacionamentos e a vida íntima.

TOURO (21/4 a 20/5)

A Lua Minguante tende a demandar de você mais moderação social. Seus relacionamentos podem se harmonizar agora, fortalecendo os laços de amizade. Mas é possível que Júpiter alerte quanto a vínculos de dependência.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Que tal cultivar serenidade? Com Vênus harmonizada a Saturno, o zelo com o bem-estar tende a se elevar, o que leva ao equilíbrio entre responsabilidades e prazeres, embora Júpiter tensionado possa apontar desafios.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Tente ajustar os processos comunicativos, sobretudo neste momento. Sociabilidade, criatividade e romantismo tendem a se fazer presentes, o que lhe faz ter experiências prazerosas em um círculo social seleto.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Procure ser mais criteriosa quando o assunto for as finanças. Sua relação com o lar tende a ficar prazerosa nesta fase, ao mesmo tempo você acaba aperfeiçoando o dia a dia e a convivência com as pessoas próximas.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Os processos comunicativos tendem a ficar prazerosos, o que acaba favorecendo trocas intelectualmente enriquecedoras. Entretanto, pode haver conflitos. Pensando nisso, é importante zelar por sua imagem.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Vênus pode favorecer a economia criativa, além dos processos tradicionais de gestão, ao mesmo tempo em que contraindica investimentos de risco. É preciso poupar suas energias neste momento.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Busque se mostrar socialmente prudente. O senso de autovalorização tende a se elevar, o que lhe faz priorizar seu bem-estar e seus objetivos. Contudo, Júpiter pode demandar equilíbrio no trato humano.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

É importante definir prioridades e prevenir o estresse. A introspecção se revela aliada à estruturação emotiva. Contudo, Júpiter pode prejudicar a produtividade. Atenção redobrada!

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Prazeres seletos tendem a ganhar corpo e fortalecer suas amizades. Mas Júpiter pode demandar discrição emotiva, sobretudo ao lidar com grupos. Busque cultivar resiliência frente às dificuldades.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Convém agir de maneira moderada. Suas ambições profissionais se fortalece, visto que você tem um forte apreço por suas vocações. Entretanto, Júpiter tensionado pode apontar desafios entre trabalho e vida privada.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Tente agir de forma moderada no trato interpessoal nesta fase. A identidade pessoal e a autoexpressão tendem a se fortalecer agora, embora Júpiter tensionado pode contraindicar o envolvimento em discussões ideológicas.

