Confira a previsão do horóscopo para terça-feira (6)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Tente manter a mente aberta e se aprimorar frente a um mercado profissional mais competitivo. Os astros tende a lhe ajudar a adotar abordagens inovadoras na gestão do trabalho e das atividades do dia a dia, o que lhe faz otimizar recursos.

TOURO (21/4 a 20/5)

Reveja conceitos e avalie os ajustes que seriam benéficos agora. Seu senso crítico tende a ficar mais afinado, ao lado de uma visão dos acontecimentos fora do tradicional, considerando os encontros que a Lua na área espiritual forma com Plutão, Sol e Urano.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É importante ter uma maior consciência de si e das situações que lhe incomodam, pois isso ajuda na tomada de postura. Os encontros que a Lua realiza com Plutão, Sol e Urano podem lhe despertar grande potencial de mudança frente aos contratempos.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Busque se mostrar acessível a trocar ideias sobre os interesses comuns, pois a harmonia lunar com Sol e Urano favorece intercâmbios. O encontro da Lua com Plutão no setor de relacionamentos tende a aprimorar seu senso crítico sobre os seus vínculos.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Pensar fora de esquemas tradicionais é essencial para encarar contextos de mudança. Busque ter senso estratégico positivo, já que a Lua no setor do cotidiano encontra Plutão e se harmoniza com Sol e Urano, o que ajuda você a aperfeiçoar o uso dos recursos.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

É preciso se permitir ousar e diversificar a rotina, mas busque ter cuidado em suas escolhas para evitar afetar seu bem-estar. Seus instintos podem lhe convidar a experimentar novas experiências, pois a Lua encontra Plutão no setor de prazeres e se harmoniza com Sol e Urano.

LIBRA (23/9 a 22/10)

A transformação pode fazer parte do processo, por isso tente avaliar do que precisa se libertar. Lua e Plutão no setor familiar podem aperfeiçoar seu senso crítico sobre os problemas, fazendo-o tomar uma postura mais ousada.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Busque dar valor às iniciativas que fujam ao lugar-comum. Chegou a hora de ampliar os horizontes, pois a Lua se harmoniza com Sol e Urano. O pensamento crítico pode ganhar força com Lua e Plutão no setor comunicativo.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Busque avaliar oportunidades de investimento e dar valor aos recursos alternativos. Seu senso de economia pode ajudar com a gestão dos empreendimentos em curso, já que Lua e Plutão passam juntos pela área material.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Suas ambições tendem a se fortalecer, por isso procure buscar oportunidades de crescimento. A Lua em seu signo se encontra com Plutão, Sol e Urano, o que lhe faz direcionar o senso crítico para as mudanças que você busca para sua vida .

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Sol e Urano se harmonizam à Lua e podem despertar ousadia e empenho. Com Lua e Plutão juntos no setor de crise, sua percepção a respeito das dificuldades e sua capacidade de regeneração podem ficar ainda melhores.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Ideias ousadas tendem a se fazer presentes agora, considerando que Sol e Urano transitam harmonizados à Lua. O encontro Lua-Plutão no setor de amizades pode lhe deixar mais seletiva no trato humano. Com isso, você privilegia contatos intelectualmente compatíveis.