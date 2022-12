Confira a previsão do horóscopo para terça-feira (6)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Durante este momento astrológico, é preciso aperfeiçoar os aspectos conceituais dos projetos em curso e a comunicação com o entorno. A harmonia Lua-Plutão pode evidenciar sua força na gestão, mas a tensão com Saturno tende a alertar contra o autoritarismo.

TOURO (21/4 a 20/5)

Mercúrio adentra a casa espiritual, podendo favorecer os estudos. O amadurecimento sugerido pela harmonia Lua-Plutão tende a constituir um ponto de força ao lidar com os desafios. Saturno tensionado alerta para a necessidade de fazer revisões, o que lhe deixa mais intolerante.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Tente aproveitar o tempo de espera para amadurecer seus interesses e melhorar sua relação com o patrimônio. Lua e Plutão em harmonia podem evidenciar sua capacidade estratégica na gestão dos obstáculos, mesmo que Saturno tensionado demande cautela.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Busque escutar, dialogar e se abrir a acordos, pois Mercúrio adentra a área de relacionamentos. Sua percepção das pessoas tende a ficar apurada com a harmonia Lua-Plutão, o que lhe faz chegar ao centro das questões. É importante ser diplomática ao lidar com conflitos.

LEÃO (23/7 a 22/8)

É importante melhorar sua rotina e a comunicação com o entorno, já que Mercúrio adentra a área do cotidiano. Um forte senso crítico e estratégico tende a beneficiar a gestão do trabalho com Lua e Plutão em harmonia. Procure suavizar a postura, como alerta a tensão com Saturno.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure dar valor ao intercâmbio de ideias, pois Mercúrio ingressa no setor social. Lua e Plutão harmonizados podem aperfeiçoar sua percepção sobre as mudanças sociais, o que lhe faz traçar estratégias para reduzir o impacto dos obstáculos. Cuidado com a impaciência e o autoritarismo!

LIBRA (23/9 a 22/10)

Reflexões profundas podem tomar corpo com a harmonia Lua-Plutão, o que ajuda com seu amadurecimento e o aprofundamento de questões íntimas. Você tende a se mostrar antissocial, o que afeta o trato humano. O planejamento da vida privada é favorecido por Mercúrio.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

É preciso cultivar objetividade no discurso e se abrir à possibilidade de acordos, visto que Mercúrio adentra a casa comunicativa. Inteligência emotiva e sensualidade podem ser pontos de força frente à harmonia Lua-Plutão. A teimosia tende a aflorar diante de conflitos familiares.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Busque valorizar o planejamento financeiro e a organização dos aspectos práticos do cotidiano, visto que Mercúrio adentra a área material. Sua capacidade de gestão tende a se revestir de senso estratégico com a harmonia Lua-Plutão. Procure saber negociar, ao invés de se impor.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Procure aproveitar que Mercúrio ingressa em seu signo para avaliar sua vida e organizar melhor seus interesses. Prazeres sofisticados podem ser valorizados nesse momento de harmonia Lua-Plutão, mas é preciso ter disciplina nos gastos financeiros, como alerta a tensão lunar.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Tente encarar as dificuldades com racionalidade e objetividade, pois Mercúrio adentra a área de crise. A harmonia Lua e Plutão tende a aperfeiçoar sua percepção dos problemas e lhe deixa consciente que é preciso mudar. Mas o pessimismo pode prejudicar esse processo.

PEIXES (20/2 a 20/3)

É preciso se abrir ao diálogo, pois Mercúrio ingressa no setor das amizades. Você tende a se mostrar seletiva no trato social frente à harmonia Lua-Plutão, o que lhe faz melhorar as experiências de cunho íntimo. Mas Saturno tensionado pode deixar você inflexível com ideias e valores.