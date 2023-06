Confira a previsão do horóscopo para terça-feira (6)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Vênus na casa social se encontra com Marte, o que lhe deixa mais confiante para interagir com o entorno e buscar situações aprazíveis para sua vida. Procure evitar correr riscos.

TOURO (21/4 a 20/5)

A vida doméstica tende a passar por um momento prazeroso e dinâmico, o que lhe faz unir o útil ao agradável. Mas é preciso evitar gastar de forma impulsiva ao buscar melhorias no lar e neutralizar o drama diante dos contratempos.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Procure ter senso de limite ao expor sua intimidade e ao manifestar opiniões. Com Vênus e Marte no setor comunicativo, seu carisma se elevar, assim como cresce sua vontade de interagir com o entorno imediato e movimentar seu círculo social.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

É importante evitar gastos desnecessários ou misturar dinheiro e amizades. Procure moderar a exposição social. A tendência é que você invista no lado prazeroso da vida com Vênus na casa material, enquanto exercita a criatividade.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Busque não se envolver em conflitos de vaidade quando o assunto é o lado profissional. Vênus em seu signo encontra Marte e lhe faz realizar seus desejos e a conquistar lugar de destaque nas áreas de interesse.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Tente seguir tranquila e resiliente, procurando se adaptar às mudanças. Discrição emotiva e ações moderadas se mostrar de grande importância com Vênus na área de crise, buscando evitar que as insatisfações ganhem corpo frente aos obstáculos.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Vênus e Marte no setor de amizades destaca seu lado socialmente ativo em prol da vida em comunidade e das parcerias, o que traz simpatia e energia. Contudo, procure evitar que o foco no coletivo prejudique sua privacidade ou os seus objetivos

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Procure não se deixar abalar emocionalmente pela falta de reconhecimento externo. As metas profissionais podem ser abraçadas com prazer e força de vontade, considerando a entrada recente de Vênus na casa do trabalho.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O otimismo tende a aflorar com força, o que faz você aproveitar as oportunidades. Mas procure se expor com mais bom senso e evitar se afaste das demandas do dia a dia.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

É preciso cultivar equilíbrio. Uma busca instintiva por prazeres tende a marcar o dia, o que favorece as boas relações afetivas. Apesar disso, diante dos problemas as inquietações podem aparecer e prejudicar seu bem-estar.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Como alerta a tensão com Plutão e Júpiter, busque evitar condicionar sua felicidade à das outras pessoas. Você tende a se mostrar mais acessível ao lidar com o entorno imediato, dando valor aos prazeres em grupo.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Neste momento, procure evitar dramatizar os obstáculos. Vênus no setor das rotinas tende a lhe fazer se dedicar de maneira ativa e prazerosa às demandas da rotina, o que eleva a eficácia das ações e qualidade do dia a dia.