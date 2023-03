Confira a previsão do horóscopo para terça-feira (7)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

As tarefas diárias podem se intensificar nessa Lua Cheia, o que pede maior capacidade de gestão. Os contratempos proporcionam maturidade, motivando autoaperfeiçoamento.

TOURO (21/4 a 20/5)

Devido à Lua Cheia no setor social, procure saber conciliar as demandas coletivas com suas prioridades. A entrada de Saturno na área de amizades tende a lhe deixar socialmente reservada e rigorosa com relação às companhias.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Tente conciliar as tarefas com as demandas familiares. Maiores responsabilidades podem lhe aguardar no meio profissional com Saturno no setor do trabalho, fazendo-lhe amadurecer suas ambições e se aperfeiçoar intelectualmente.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

A Lua Cheia tende a impulsionar o pensamento e lhe deixar questionadora, sabendo se posicionar de forma diplomática frente a temas difíceis. Saturno se desloca para a casa espiritual, podendo favorecer estudos de complexidade intelectual.

LEÃO (23/7 a 22/8)

As demandas práticas tendem a se intensificar, devendo ser conciliadas com momentos de reflexão. O ingresso de Saturno no setor íntimo pode destacar um momento mais focado na vida privada.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Busque se mostrar conciliadora com as pessoas próximas. A área de relacionamentos recebe a influência de Saturno, revelando um momento de aprofundamento das necessidades interpessoais e de maior comprometimento com as parcerias.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Insatisfações podem ganhar corpo com a Lua Cheia na área de crise, mas tente não deixar que lhe dominem. Seu senso crítico tende a ser direcionado para as necessidades do dia com Saturno no setor do cotidiano.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Procure agir de modo diplomático com as diferenças, pois a Lua Cheia transita na área de amizades. Saturno ingressa no setor social e pode lhe deixar mais seletiva no trato humano e voltada a interações intelectuais.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Tente não se deixar sobrecarregar pelo excesso de responsabilidade. Com Saturno na área familiar, você tende a adotar maiores compromissos com a vida privada e doméstica.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

A Lua Cheia na casa espiritual tende a deixar você questionadora, por isso tente amenizar o tom. Seu discurso é marcado pela racionalidade e objetividade, ajudando com a qualidade das informações partilhadas.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Organizar os gastos e equalizar investimentos e dívidas, conciliando tarefas com os problemas na esfera privada. Você pode passar por uma fase de aprendizado com relação à gestão financeira.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Busque conciliar seus interesses com os do entorno. Saturno tende a elevar seu senso de responsabilidade com relação aos projetos em desenvolvimento e à vida. Sua postura pode ficar mais racional na aproximação com Mercúrio.