Confira a previsão do horóscopo para terça-feira (7)

Áries

Procure valorizar a inovação e otimizar recursos, conforme sugere a harmonia lunar com Júpiter e Urano. As dificuldades na gestão do cotidiano tendem a lhe render preocupações. Contudo, tente não permitir que isso afete sua objetividade e seu bem-estar.

Touro

É importante selecionar seus contatos e se expor com critério, buscando valorizar experiências estimulantes. A expressão criativa tende a aflorar com a Lua no setor dos prazeres, mas pode encontrar barreiras no meio social, visto a tensão lunar com Saturno.

Gêmeos

Convém valorizar recursos alternativos aos tradicionais, visto a harmonia lunar com Júpiter e Urano. As responsabilidades podem se mostrar desgastantes com a Lua na área familiar, o que demanda capacidade de organização e definir bem as prioridades.

Câncer

Seu intelecto tende a evoluir por meio de intercâmbios sociais, já que a Lua no setor das ideias se harmoniza a Júpiter e Urano. Contudo, você precisa agir de forma diplomática diante de temas sensíveis para a coletividade. Busque valorizar a diversidade de pensamento e evitar autoritarismo.

Leão

Seu desempenho nos processos de gestão tende a ser marcado pela inovação, o que favorece os projetos no âmbito profissional, visto que a Lua na área material se harmoniza a Júpiter e Urano. Mas é preciso ter disciplina quando o assunto for às finanças, evitando investimentos de risco.

Virgem

Com a Lua em seu signo, os horizontes pessoais tendem a se ampliar, deixando-lhe mais focada em seus objetivos. Entretanto, você precisa ter cautela, sobretudo nesta fase, para que suas ações não prejudiquem tanto a vida de outras pessoas.

Libra

Tente romper com a negatividade, resgatar sua capacidade de transformação e valorizar recursos inovadores. Alguns desafios tendem a aflorar com a Lua na área de crise tensionada a Saturno, o que pode gerar cansaço mental e amargura. Cuidado redobrado!

Escorpião

A interação humana tende a se revelar dinâmica e intelectualmente motivadora. Contudo, a tensão com Saturno pode demandar bom senso e critério na exposição social para não perder qualidade. É fundamental se mostrar acessível, mas sem expor a sua intimidade.

Sagitário

Procure definir prioridades e valorizar o aprendizado para potencializar suas aptidões, visto a harmonia lunar com Júpiter e Urano. As responsabilidades de âmbito profissional podem conflitar com a familiar. Sendo assim, busque ter maior capacidade de gestão e disciplina.

Capricórnio

É preciso tomar cuidado ao expressar opiniões excessivamente críticas, além de tratar temas complexos com cautela. A Lua na área espiritual segue harmonizada a Júpiter e Urano, podendo promover expansão intelectual e lhe fazer desenvolver suas habilidades.

Aquário

Tente evitar gastar de forma excessiva. Os recursos empregados na vida doméstica tendem a se diversificar com a Lua na área material, o que ajuda a dinamizar o dia a dia e até a superar possíveis restrições financeiras sugeridas na tensão com Saturno.

Peixes

Busque se abrir ao diálogo e valorizar a diversidade de opiniões, como sinaliza a harmonia lunar com Júpiter e Urano. O trato humano tende a se mostrar complicado com a Lua na área de relacionamentos, fazendo-lhe ficar na defensiva ou a se fechar em si mesma.