Confira a previsão do horóscopo para terça-feira (8)

Áries

Procure evitar externar frustrações, encarando-as sob o viés do aprendizado. Lua e Júpiter tendem a destacar a necessidade de conciliar seus valores e ideais com os do entorno imediato, sabendo lidar com os contrastes de maneira diplomática.

Touro

Busque ser cautelosa ao compartilhar recursos. Restrições materiais tendem a ser sugeridas pela tensão Lua-Júpiter, limitando sua capacidade de ação, o que pede uma reformulação de prioridades e habilidade de ajuste.

Gêmeos

É fundamental ser diplomática e negociar acordos em busca de autonomia. A busca por realização pessoal tende a encontrar barreiras nas relações, o que lhe faz se sacrificar para atender às demandas das pessoas do entorno.

Câncer

O momento astrológico pode ser marcado por instabilidade e desafios que lhe tiram da zona de conforto, devido à tensão Lua-Júpiter. Busque não dar espaço ao pessimismo e tente encarar as dificuldades com resiliência, conciliando o pensamento racional e o intuitivo.

Leão

Devido a Saturno e Netuno tensionados, é preciso preservar sua intimidade, evitando se expor fora do círculo de confiança. As experiências coletivas podem se mostrar desafiadoras, por isso busque assumir uma postura emocionalmente discreta e apaziguadora.

Virgem

Tente exercitar a objetividade e se libertar de ilusões. Lua e Júpiter tendem a sugerir um momento em que as necessidades familiares conflitam com seus objetivos profissionais, o que exige capacidade gestora.

Libra

É fundamental seguir diplomática e evitar que as relações sejam afetadas. Os processos comunicativos podem se revelar desafiadores frente à tensão Lua-Júpiter, o que gera polêmicas e dificulta o consenso sobre temas socialmente relevantes.

Escorpião

Lua e Júpiter em tensão tendem a destacar um momento de restrições materiais que limita a aplicabilidade das suas ideias. Busque estudar as possibilidades e reestruturar o orçamento, em vez de gastar tempo e energia revendo as frustrações.

Sagitário

Procure evitar se submeter a pessoas controladoras e críticas, buscando seu espaço e fortalecendo a autoestima. Com a tensão Lua-Júpiter, incompatibilidades tendem a aflorar nos relacionamentos, o que limita a autoexpressão e gera frustrações.

Capricórnio

Convém avaliar os fatos de forma racional e se libertar de ilusões. A tensão entre Lua e Júpiter tende a destacar um momento de grande fragilidade emocional associada à dificuldade em lidar com as dificuldades, o que exige recolhimento e autocuidado.

Aquário

É fundamental estabelecer limites, inclusive com relação às finanças. A coletividade pode pedir mais de você neste momento, o que aflora seu lado colaborativo e fraterno. Contudo, você tende a absorver de forma abusiva, dada a tensão Lua-Júpiter. Cuidado!

Peixes

Tente agir de forma sensata, ponderando sobre as prioridades e o que tem relevância em sua vida, visto que Saturno e Netuno também trazem tensões. Conciliar carreira e vida familiar pode ser difícil, porém necessário frente a Lua e Júpiter tensionados.

