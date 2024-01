Confira a previsão do horóscopo para terça-feira (9)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure se mostrar proativa na gestão do dia a dia e colher os frutos do trabalho. O encontro da Lua com Vênus e Mercúrio tende a motivar experiências culturalmente enriquecedoras. Contudo, Netuno tensionado pode lhe predispor a idealizações, prejudicando a razão.

TOURO (21/4 a 20/5)

Lua, Vênus e Mercúrio podem promover um mergulho nos aspectos íntimos da vida, o que lhe ajuda a se aprimorar. Entretanto, Netuno tensionado tende a sugerir idealizações excessivas no trato humano. Busque expandir os horizontes e fortificar a autoconfiança.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É importante buscar fortalecimento interior e se aprimorar frente às dificuldades, devido à harmonia entre Lua, Marte e Júpiter. A tendência é que você experimente uma forte conexão nas relações, mas tente evitar depositar expectativas nos outros.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Busque dar valor à união com as pessoas próximas e às ações articuladas em prol de metas comuns. O envolvimento nas demandas do dia a dia pode se elevar prazerosamente frente ao encontro Lua-Vênus-Mercúrio, mas frustrações tendem a aflorar diante de Netuno tensionado.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Proatividade e eficácia podem marcar seu desempenho na gestão do dia a dia. Simpatia e gentileza afloram, favorecendo a interação social, visto o encontro entre Lua, Vênus e Mercúrio. No entanto, Netuno tensionado tende a se atentar para a necessidade de prezar por sua intimidade.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure se permitir usufruir de prazeres que elevem a autoestima. Sua postura pode ficar acolhedora frente o encontro de Lua, Vênus e Mercúrio, o que lhe faz valorizar ambientes íntimos, mas Netuno tensionado tende a alertar sobre vínculos de dependência emocional. Cuidado!

LIBRA (23/9 a 22/10)

O encontro entre Lua, Vênus e Mercúrio tende a lhe incentivar a se conectar mental e afetivamente com o entorno imediato. Contudo, Netuno tensionado pode alertar para a necessidade de evitar idealizações excessivas sobre as parcerias de trabalho. Que tal ser mais autossuficiente?

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O pensamento criativo tende a ganhar corpo em prol da otimização dos recursos materiais, mas Netuno tensionado pode demandar cautela nos gastos. Com a harmonia Lua-Marte-Júpiter, seu espírito de liderança aflora, o que impulsiona ações coletivas.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Proatividade e dinamismo ganham corpo em prol da gestão do cotidiano. Sua postura tende a ser marcada por carisma e persuasão, o que atrai interlocutores. Entretanto, a tensão com Netuno pode apontar a importância de preservar sua intimidade.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Busque valorizar experiências que nutram a autoconfiança. O encontro Lua-Vênus-Mercúrio pode dar profundidade aos processos mentais e emocionais, o que contribui com o autoconhecimento, embora diante das dificuldades você tenda ao escapismo.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

É fundamental optar pela moderação nesta fase. A tendência é que você busque maior interação mental e afetiva no círculo de amizades, mas busque evitar que o excesso de generosidade prejudique suas finanças, devido a Netuno tensionado.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Procure dar valor à articulação interpessoal. O envolvimento com as demandas profissionais tende a se mostrar mentalmente estimulante frente ao encontro entre Lua, Vênus e Mercúrio, mas a autoimagem pode ficar enfraquecida pela tensão com Netuno. Cuidado!

