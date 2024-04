Confira a previsão do horóscopo para terça-feira (9)

Áries

Procure administrar as finanças com bom senso, especialmente na esfera social. O encontro Marte-Saturno na área de crise pode favorecer a estruturação de estratégias frente às dificuldades, enquanto demanda um exercício contínuo de paciência e disciplina.

Touro

Tente não se deixar levar pelas ambições. As demandas administradas em grupo podem passar por um momento de estruturação frente ao encontro Marte-Saturno na área de amizades, o que leva ao fortalecimento lento e contínuo das parcerias.

Gêmeos

Cuidado para não perder o foco ao lidar com desafios que lhe tirem da zona de segurança. Sua postura tende a ser de proatividade e persistência em prol das metas profissionais, visto que Marte e Saturno seguem no setor do trabalho.

Câncer

Busque ser solidária, mas é preciso evitar que a atenção dada ao entorno lhe afaste de suas prioridades. A perseverança tende a lhe guiar rumo ao fortalecimento de seus objetivos profissionais, visto que Marte e Saturno seguem na área espiritual.

Leão

Contrastes podem aflorar nas parcerias profissionais, o que exige diplomacia. Marte e Saturno juntos no setor íntimo podem sugerir um momento de transformação interior com impacto duradouro e isso lhe ajuda a reestruturar as bases da sua vida.

Virgem

Tente não negligenciar o bem-estar pessoal, dada a tensão Lua-Plutão no eixo espiritual-saúde. As parcerias tendem a vivenciar um momento de comprometimento e esforço concentrado frente às demandas coletivas, o que gera ações bem estruturadas.

Libra

Procure zelar por sua privacidade. Seu envolvimento na gestão do dia a dia pode ser intensificado por conta do senso de responsabilidade. Isso lhe ajuda a estruturar ações em prol das rotinas e da superação das dificuldades, visto o encontro Lua-Saturno na área do cotidiano.

Escorpião

Busque se manter tranquila frente aos desafios familiares. Marte e Saturno juntos no setor social tendem a demandar equilíbrio entre o impulso por prazer e autoexpressão e a necessidade de agir de forma responsável, inclusive nas interações em rede.

Sagitário

Devido à tensão Lua-Plutão no eixo cotidiano-comunicativo, tente não se deixar desestabilizar pelas dificuldades. Seu desempenho frente às responsabilidades domésticas tende a ser marcado por foco e disciplina, o que pede ações ordenadas que elevam a produtividade.

Capricórnio

É importante ter disciplina nos gastos. Para isso, o planejamento de suas ações se mostra fundamental para dar estrutura aos projetos em curso, como sinaliza o encontro entre Marte e Saturno no setor das ideias. Busque focar em uma comunicação eficiente.

Aquário

Procure flexibilizar sua postura nas relações íntimas. Momento marcado pelo esforço concentrado em prol da segurança material, visto o encontro Marte-Saturno no setor financeiro. Com isso, busque estabelecer metas mais realistas quando o assunto for investimentos.

Peixes

O encontro entre Marte e Saturno em seu signo pode destacar um momento em que você assume maiores responsabilidades e definir objetivos ambiciosos em prol da realização pessoal. Mas é importante evitar sobrecarga e evitar estresse.

Veja seu horóscopo personalizado

Saiba tudo sobre seu signo