Confira a previsão do horóscopo para terça-feira (9)

Áries

Procure planejar suas ações, evitando agir por impulso. Sol e Vênus tendem a lhe motivar a buscar conforto emocional no lar e nos vínculos afetivos, enquanto afloram suas habilidades criativas em prol da qualidade do dia a dia.

Touro

Seu carisma emerge como ponto de força na expressão pessoal, cativando o entorno imediato e harmonizando os ambientes por onde você passa, visto o encontro Sol-Vênus. Não deixe que a empolgação lhe leve a ações impulsivas e imprudentes.

Gêmeos

É preciso não ser permissiva a ponto de se deixar explorar. Sua postura tende a ganhar versatilidade com o encontro Sol-Vênus, o que lhe ajuda a se adaptar a diversas situações e otimizar recursos, enquanto a generosidade dissolve barreiras interpessoais.

Câncer

Seu charme pessoal salta aos olhos neste período de equilíbrio entre Sol e Vênus, cativando as pessoas e lhe destacando perante a maioria. Essa evidência, contudo, também pode atrair cobiça, por isso seja criteriosa e seletiva ao se expor.

Leão

Busque não se deixar dominar por suas ambições e acabar prejudicando desatinos. Sol e Vênus tendem a destacar a introspecção e o autocuidado como aliados ao reequilíbrio emocional, especialmente se os problemas estiverem afetando a autoestima.

Virgem

Devido à tensão lunar com Marte, Urano e Júpiter, busque neutralizar a ansiedade ao lidar com as dificuldades. Os amigos podem lhe proporcionar um apoio emocional importante, enquanto você externa seu lado fraterno, em um processo de simbiose emotiva.

Libra

Seus talentos podem aflorar frente ao encontro Sol-Vênus, o que favorece sua imagem pública. Contudo, muito cuidado ao defender suas opiniões em momentos difíceis, visto que a tensão lunar com Marte, Urano e Júpiter tende a lhe predispor a travar batalhas desnecessárias.

Escorpião

Tente ser cautelosa em ambientes competitivos e em situações que deixem o entorno na defensiva. Sua postura pode se mostrar inspiradora frente ao encontro Sol-Vênus, o que ajuda a fortalecer os laços com quem você compartilha valores e ideais.

Sagitário

Convém se manter discreta no trato humano e prevenir o estresse. O encontro Sol-Vênus pode favorecer o recolhimento íntimo e a fruição seleta de prazeres, enquanto promove transformação emocional, o que lhe ajuda a se libertar de padrões que não lhe favoreçam.

Capricórnio

Os ânimos tendem a inflamar e dar vazão a discussões nesta fase. Seus relacionamentos pessoais podem vivenciar um momento de sinergia emocional com Sol e Vênus em harmonia, o que ajuda com um convívio amigável e prazeroso.

Aquário

Suas habilidades criativas tendem a florescer na vivência com as demandas do dia a dia, o que favorece ações de qualidade, dado o encontro Sol-Vênus. Contudo, no trato humano, busque saber lidar com eventuais conflitos sem perder a compostura.

Peixes

A fruição dos prazeres tende a se elevar nesta fase de harmonia entre Sol e Vênus, o que torna a vida divertida. Mas é fundamental buscar equilíbrio entre lazeres e responsabilidades para que as demandas do cotidiano não sejam sacrificadas.

