Confira a previsões do horóscopo para sábado (29)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Busque definir limites à sua disponibilidade, especialmente se problemas alheios prejudicarem seu bem-estar. Lua e Vênus seguem harmonizadas no eixo espiritual-social, podendo lhe despertar empatia, o que faz você se solidarizar a causas comunitárias.

TOURO (21/4 a 20/5)

É importante traçar limites saudáveis entre o público e o privado. Os prazeres vivenciados na intimidade podem ganhar corpo, o que ajuda em sua satisfação emotiva e com as relações desenvolvidas na vida privada.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É fundamental usar seus pontos positivos para minimizar incompatibilidades na gestão do cotidiano. Procure evitar dramatizar os obstáculos. Sua postura tende a contar com carisma e gentileza, o que ajuda na promoção do bem-estar coletivo.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Busque não depositar expectativas inalcançáveis no entorno imediato. Criatividade e versatilidade tendem a incrementar suas ações, o que favorece uma rotina funcional e agradável, conforme sugere a harmonia de Lua e Vênus no segmento cotidiano-material.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Com Lua e Vênus harmonizadas entre o setor social e seu signo, carisma e jovialidade tendem a aflorar, o que favorece a comunicação pessoal e a imagem pública. Busque moderar seus gastos nesta fase, evitando se deixar levar pelo impulso em gastar.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure evitar ficar na defensiva ao lidar com desafios interpessoais. O meio doméstico pode se mostrar fonte de conforto emocional. Pensando nisso, convém valorizar as experiências vivenciadas no lar.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Tente evitar sobrecarregar o entorno imediato com lamentações sobre problemas pessoais. A harmonia entre Lua e Vênus no eixo comunicação-amizades tende a deixar você emocionalmente acolhedora e também aberta às confidências e a compartilhar prazeres.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Procure evitar que a generosidade em excesso lhe faça cometer imprudências com as finanças. A economia criativa tende a ser uma aliada na gestão das rotinas doméstica e profissional, o que leva à otimização de processos e recursos.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Mais cuidado para não subestimar a complexidade dos desafios, buscando avaliá-los antes de tomar decisões. Com a Lua em seu signo harmonizada a Vênus na casa espiritual, otimismo e gentileza podem aflorar.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Controle a ansiedade para evitar sofrimento. Lua e Vênus harmonizadas no circuito de crise podem lhe deixar mais consciente do impacto dos desafios em seu equilíbrio emotivo e do que deve ser aperfeiçoado para que suas relações continuem saudáveis.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Busque ter cautela nos gastos financeiros, seguindo um planejamento prévio. A relação harmoniosa que a Lua estabelece com Vênus no eixo amizades-relacionamentos tende a aflorar seu lado fraterno e bondoso.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Os ânimos inflamados tendem a prejudicar as relações, por isso busque atuar de modo diplomático. Sua flexibilidade na gestão das demandas profissionais pode ajudar com um fluxo harmonioso entre processos e recursos, dada a harmonia Lua-Vênus.