Confira a programação do carnaval 2024 no interior de Goiás

As construções centenárias da cidade de Goiás servem mais uma vez de pano de fundo para as festividades de carnaval, enquanto os desfiles de blocos e os foliões mascarados ocupam as ruas. Um dos principais roteiros da programação carnavalesca do Estado, a antiga capital promete cinco dias de maratona numa festa que deve atrair uma multidão.

O tema do carnaval 2024 na cidade de Goiás é o Cerrado. “Como é um período em que dobramos o número de habitantes locais, é uma oportunidade para abordarmos temas importantes, como a preservação do meio ambiente e a proteção de animais ameaçados de extinção”, destaca a secretária de Cultura do município, Goiandira de Fátima.

A saúde também receberá atenção durante o período festivo. Diante do recente aumento nos casos de Covid, a gestora disse que serão montadas tendas com testes na entrada da cidade. A folia na cidade é bastante diversificada e está dividida em três espaços, numa agenda totalmente gratuita.

O Mercado Municipal, por exemplo, será o ponto de encontro para os amantes do samba e do pagode. Para quem não abre mão de curtir marchinhas, o endereço será a Praça do Coreto. Já os baladeiros de plantão que gostam de uma folia mais agitada dominada pelo som automotivo, pela música eletrônica e pelo axé, a Praça de Eventos será o destino. A expectativa da Secretaria de Cultura de Goiás é receber 20 mil turistas.

O carnaval começa na sexta-feira (9), às 16 horas, com a saída do Bloco da Alegria do barracão da Mocidade Independente do João Francisco, no Setor Rio Vermelho. Na programação musical, destaque para os shows do Grupo Nóys é Nóys, no Carnaval do Rosário, na Praça do Rosário, no sábado (10), às 20h30, e no domingo (11), com os Heróis de Botequim, às 12 horas, no Mercado Municipal. Para fechar o dia, o axé de Zheel Chicleteiro, cover de Bell Marques, na Praça de Eventos.

Outro ponto forte da folia de Goiás será os desfiles das escolas de samba Associação Atlética União Goiana, Leão de Ouro e Mocidade Independente do João Francisco, a partir das 20 horas, na Avenida Sebastião Fleury (Beira Rio). Carros alegóricos, comissão de frente, bateria e mestre-sala e porta-bandeira fazem parte das agremiações.

Na terça-feira (13), no Mercado Municipal, às 10h30, será conhecido o vencedor do carnaval durante a apuração. Já o encerramento da folia será na Praça de Eventos, com show do grupo Samba Legal.



PROGRAMAÇÃO NA CIDADE DE GOIÁS

SEXTA-FEIRA (9)

16h - Bloco da Alegria - Saída do Barracão da Mocidade Independente do João Francisco – St. Rio Vermelho

19h - DJ Kavanhaki - Praça do Coreto

21h - Automotivo Show, DJ Renato Pinheiro, DJ Fabrício Rodrigues e DJ Renato Pinheiro - Praça de Eventos



SÁBADO (10)

12h - Show com Soul do Pagode - Mercado Municipal

16h - Afoxé Pilão de Prata - Concentração no Quilombo Alto Santana

16h - Bloco Caçador - Concentração Toca do Caçador

17h - Bloco Comuna que Pariu - Concentração no Mercado Municipal

17h - Bloco Sambagô - Concentração na Praça do Chafariz

17h - Bloco CRAS - Concentração na Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação

19h - Encontro de Tambores - Praça do Coreto

19h30 - Abertura Oficial do carnaval 2024- Praça do Coreto

20h30 - Carnaval do Rosário - Show com Nóys é Nóys - Praça do Rosário

21h30 - Show com Vila Boa Samba à Toa - Praça do Coreto

21h30 - Show com 7naRod, Carlos Rizzo e banda e DJ Lucas Silva - Praça de Eventos



DOMINGO (11)

12h - Show com Heróis de Botequim - Mercado Municipal

16h - Show com Grupo Sem Migué - Mercado Municipal

18h - Marchinhas Carnavalescas - Praça do Coreto

20h - Desfile das Escolas de Samba - Av. Sebastião Fleury (Beira Rio)

20h - DJ Pablo - Praça do Coreto

21h - Show com Lourany Cruz - Praça do Coreto

22h - DJ Mansueto e Zheel Chicleteiro - Praça de Eventos



SEGUNDA-FEIRA (12)

12h - Show com Fernando Xandó e os Camarás - Mercado Municipal

16h - Matinê e show com Kauã e Renan - Mercado Municipal

20h - Marchinhas Carnavalescas - Praça do Coreto

22h - DJ Emiliano Freitas - Praça do Coreto

23h - Maíra Lemos - Praça de Eventos

1h - DJ Cíntia Souza - Praça de Eventos

3h - DJ Kavanhaki - Praça de Eventos



TERÇA-FEIRA (13)

10h30 - Apuração do resultado das Escolas de Samba - Mercado Municipal

12h - Show com Samba, Cidade e Sociedade - Mercado Municipal

19h - Marchinhas carnavalescas - Praça do Coreto

20h - DJ Lucas Silva

21h - Show com Samba Legal



FESTAS EM OUTRAS CIDADES DO INTERIOR



Caldas Novas

Data: 10 a 12 de fevereiro

Atrações: Hugo e Guilherme, Israel e Rodolffo, Jiraya Uai e Vinicius Cavalcante

Local: Espaço Municipal de Eventos, Centro

Entrada: 1kg de alimento não perecível

Mais informações: caldasnovas.go.gov.br

Distância de Goiânia: 170 km



Pirenópolis

Data: 10 a 13 de fevereiro

Atrações: desfiles de vários blocos, Banda Pireneus, Banda Mistura Fina, Bateria do Pequi Sonoro e show infantil

Local: Centro Histórico e palco na Beira-Rio

Entrada gratuita

Mais informações: pirenopolis.go.gov.br

Distância de Goiânia: 128 km



Goianésia

Data: 9 a 12 de fevereiro

Atrações: Zé Neto e Cristiano, Manu Bahtidão, Israel e Rodolffo e MC Daniel

Local: Parque da Lagoa Princesa do Vale, Setor São Cristóvão

Entrada gratuita

Mais informações: goianesia.go.gov.br

Distância de Goiânia: 175 km



Niquelândia

Data: 9 a 13 de fevereiro

Atrações: Os Barões da Pisadinha, Baile do Mário, Banda Corpus, Banda Ciclone, Low, Vinicius Cavalcante e Lelis

Local: Avenida Brasil, Centro

Entrada gratuita

Mais informações: @prefeituraniquelandia (Instagram)

Distância de Goiânia: 306 km



Minaçu

Data: 9 a 13 de fevereiro

Atrações: Giann Túlio, Evelyn Duarte, Hey Doc, Humberto e Ronaldo, Breno Paixão, DJ Daff, Que Se Funkey, DJ Wam Baster, DJ Lord, Maristela Muller, DJ Carlos Henrique e Pedro Voltt

Local: Praia do Sol, às margens do Lago Serra da Mesa

Entrada gratuita

Mais informações: minacu.go.gov.br

Distância de Goiânia: 502 km



Anicuns

Data: 9 a 12 de fevereiro

Atrações: Guilherme e Benuto, Murilo Huff, Israel Novaes, Day e Lara e DJ Jiraya Uai

Local: Lago do Sol, Centro

Entrada gratuita

Mais informações: @prefeituradeanicuns (Instagram)

Distância de goiânia: 84 km



Aruanã

Data: 10 a 12 de fevereiro

Atrações para as crianças: Desfile das fantasias, bloquinho com trio elétrico e pintura facial

Local: Praça Couto Magalhães, Centro

Entrada gratuita

Mais informações: @prefeituraaruana (Instagram)

Distância de Goiânia: 314 km



Três Ranchos

Data: 10 a 13 de fevereiro

Atrações: Gusttavo Lima, Hugo e Guilherme, Murilo Huff, MC Ryan SP, MC Pedrinho, MC Jacaré, Netto DJ, DJ Larissa Cerqueira e Pedro Voltt

Local: Sambódromo de Três Ranchos, Av. Sebastião Batista, Setor Paranaíba

Ingressos: Para um dia R$ 220 (meia-entrada) e Passaporte Vip R$ 420

Mais informações: baladapp.com.br

Distância de Goiânia: 297 km



Rio Verde

Data: 9 a 12 de fevereiro

Atrações: Zé Ricardo e Thiago, Munhoz e Mariano, Avisaê, Athos Prado. Lívia Dettes e Bruno Papila

Local: Riverlândia, distrito de Rio Verde

Entrada gratuita

Mais informações: rioverde.go.gov.br

Distância de Goiânia: 233 km



Uruaçu

Data: 10 a 13 de fevereiro

Atrações: Manu Bahtidão, Zé Ricardo e Thiago, DJ Jiraya Uai, Kinho Barão, DJ Brenno Paixão, Jhon Amplificado, DJ Wam Baster e DJ Leris e DJ Carlos Henrique

Local: Praia Generosa, às margens do Lago Serra da Mesa

Entrada gratuita

Mais informações: uruacu.go.gov.br

Distância de Goiânia: 143 km



Jaraguá

Data: 9 a 12 de fevereiro

Atrações: Grupo Fá Maior, Heróis do Botequim, Maíra Lemos e Mr. Gyn

Local: Praça do Coreto, Centro

Entrada gratuita

Mais informações: jaragua.go.gov.br

Distância de Goiânia: 143 km



Orizona

Data: 9 a 12 de fevereiro

Atrações: Grupo Sacanageral, Derick e Eduardo, DJ Márcia Cardoso, Swingbeat e Sambabook

Local: Praça do Lazer, Centro

Entrada gratuita

Mais informações: orizona.go.gov.br

Distância de Goiânia: 139 km



Britânia

Data: 9 a 12 de fevereiro

Atrações: Davi e Júlio, Lois, Banda Mileator, DJ Roberta Gato, Banda Focus, DJ Caik, Banda Nova York e DJ Jefinho

Local: Lago dos Tigres, Centro

Entrada gratuita

Mais informações: www.britania.go.gov.br

Distância de Goiânia: 330 km



Morrinhos

Data: 9 a 12 de fevereiro

Atrações: Gláucia Sousa, Trio Camarote, Banda Futrikar Bahia, DJ Marx Alcântara, DJ Caio Teles, Banda Mohits e Walister de Oliveira

Local: Estacionamento do Lago Municipal das Araras

Entrada gratuita

Mais informações: @prefeiturademorrinhos (Instagram)

Distância de Goiânia: 130 km



Porangatu

Data: 9 a 12 de fevereiro

Atrações: Kamisa 10, Max e Luan, Maristela Muller, Nilson Netto, Maluê, DJ Brenno Paixão, DJ Daff e DJ Lord

Local: Orla da Lagoa Grande, Centro

Entrada gratuita

Mais informações: porangatu.go.gov.br

Distância de Goiânia: 407 km