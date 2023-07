Confira a programação do horóscopo para sexta-feira (21)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Você tende a sentir um forte desejo de realização, o que ajuda em um melhor aproveitamento de recursos e oportunidades. Procure ter moderação diante dos desafios, devido a Saturno tensionado.

TOURO (21/4 a 20/5)

Sua desenvoltura no trato humano tende a se elevar agora, o que ajuda com ações colaborativas. Contudo, procure ter critério na seleção das companhias e se expor com mais moderação, especialmente na esfera pública.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Busque evitar uma postura autoritária. Sua determinação tende a se elevar em prol das metas familiares e da superação de desafios, o que contribui com resultados eficazes, já que a Lua encontra Marte no setor doméstico.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Você tende a se sentir mais assertiva ao defender suas ideias, mas busque evitar imposições. Seu senso de liderança pode se elevar, o que ajuda a motivar o entorno a alcançarem objetivos comuns.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Tente não permitir que a empolgação faça você ter investimentos de risco. Seu desempenho prático no dia a dia tende a ganhar eficácia na área material, ao contar com o senso de oportunidade.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

A tendência é que você se mostre mais segura de si e disposta a lutar por seus ideais. Contudo, procure analisar o impacto de suas ações nas pessoas próximas e ajustar os interesses individuais e coletivos, como alerta Saturno.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Coragem e dedicação tendem a emergir em favor do enfrentamento dos desafios, pois Lua e Marte se encontram no setor de crise. Entretanto, convém aprender a recuar de maneira estratégica para reestruturar seu plano de ação.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Tente não deixar que falte diplomacia em momentos delicados. Somar esforços com o entorno tende a se mostrar um ponto de força que favorece o usufruto das oportunidades e a superação dos desafios.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

É preciso não deixar que o imediatismo prejudique seu bom senso. Sua força de vontade tende a aflorar agora, o que favorece suas ambições profissionais e isso lhe coloca à frente das oportunidades.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Tente evitar radicalizações e não deixar de lado o planejamento. Seus horizontes existenciais tendem a se ampliar agora, o que lhe deixa mais confiante para agir com coragem para conquistar seus objetivos.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Busque seguir confiante e firme com seus ideais, mas é importante tomar cuidado com o radicalismo. O fortalecimento interior tende a lhe deixar segura para promover um processo de transformação em sua vida.

PEIXES (20/2 a 20/3)

As parcerias tendem a se dinamizar e estimular você a se engajar em ações que ajudam a coletividade. Contudo, é importante evitar que os interesses da maioria prejudiquem sua individualidade.