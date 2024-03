Confira as previsões do horóscopo desta sexta-feira (15)

Áries

Tente cultivar sobriedade fora do círculo de confiança, visto a tensão com Vênus e Saturno. A Lua na casa das ideias pode aflorar um forte desejo de extroversão e de interação com o entorno. As conversas tendem a ganhar profundidade frente à harmonia com Plutão.

Touro

É preciso definir limites para gastos com o lazer e evitar misturar negócios e amizades, visto a tensão com Vênus e Saturno. Procure investir em suas ambições, mas busque ter metas precisas e fazer uma apurada análise de riscos, já que a Lua na área material se harmoniza com Plutão.

Gêmeos

Procure ser discreta sobre os seus objetivos profissionais, como alerta a tensão com Vênus e Saturno. O pensamento tende a ganhar profundidade com a Lua em seu signo, o que ajuda com o amadurecimento de temas importantes para sua vida e apurando a sua fé.

Câncer

Busque evitar confrontos hierárquicos e conciliar seus objetivos com a realidade prática. Lua e Plutão harmonizados no circuito de crise tendem a motivar profundos processos de cura emocional, o que lhe ajuda a encarar medos e a transformar padrões emocionais.

Leão

Tente buscar uma interação saudável com o entorno, evitando disputas de poder. Este momento tende a apontar uma dinâmica desafiadora nas parcerias no âmbito social, além de profissional e familiar, já que a Lua na área de amizades encontra Plutão, Vênus e Saturno.

Virgem

É importante se manter diplomática nas relações laborais, buscando evitar conflitos de poder e preservar suas parcerias. Seus objetivos podem ganhar força frente ao encontro Lua-Plutão no circuito profissional, enquanto emerge a necessidade de reestruturação e de buscar maior senso de propósito.

Libra

É preciso estabelecer acordos com as pessoas do entorno para suprir as necessidades estruturais do dia a dia. As experiências em grupo podem transformar sua percepção da vida em comunidade, dada a harmonia Lua-Plutão, o que lhe faz amadurecer suas parcerias.

Escorpião

Tente depurar seu círculo social e se libertar de relações abusivas. O trígono Lua-Plutão no circuito da vida íntima tende a lhe fazer explorar as camadas profundas da psique, superar traumas e transformar padrões emocionais em prol do fortalecimento interior.

Sagitário

Devido a tensão com Vênus e Saturno, é preciso buscar equilíbrio entre as necessidades emocionais e as demandas. A harmonia entre Lua e Plutão pode favorecer abordagens profundas e transformadoras na interação com os outros, o que lhe ajuda a compreender questões relevantes para as parcerias.

Capricórnio

Procure buscar consenso com as pessoas do entorno, demonstrando empatia e comprometimento. Este momento tende a favorecer uma reestruturação do cotidiano, o que ajuda no fortalecimento de valores pessoais e na sua capacidade de gestão financeira, visto a harmonia Lua-Plutão.

Aquário

Busque ter disciplina nos investimentos, devido à tensão lunar com Vênus e Saturno. A tendência é que você se mostre mais exigente sobre a qualidade das interações em grupo e mais refinada no usufruto dos prazeres, o que ajuda com experiências únicas, pois a Lua na área social se harmoniza a Plutão.

Peixes

É preciso evitar impor valores e padrões de comportamento. Sua percepção das necessidades familiares pode ficar mais apurada, o que lhe ajuda a articular mudanças para superar problemas de ordem prática e interpessoal, dada a harmonia Lua-Plutão.

Veja seu horóscopo personalizado

Saiba tudo sobre seu signo