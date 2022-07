Confira as previsões do horóscopo para essa quarta-feira (20)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

A Lua no setor material encontra Marte e ambos conflitam com Mercúrio, podendo pedir planejamento financeiro. Este momento astrológico tende a demandar que você diminua o ritmo de trabalho em prol de revisões que lhe ajudem a encarar obstáculos.

TOURO (21/4 a 20/5)

Busque conciliar seus interesses com os dos conviventes, visto que Lua e Marte se encontram e entram em tensão com Mercúrio. Os contratempos que afloram com a Lua Minguante no setor de crise tendem a trazer oportunidade de revisões que permitem mudanças em sua vida.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Tente ser discreta e prezar pelo recolhimento de forças, visto que Lua e Marte se unem na área de crise e entram em tensão com Mercúrio. A Lua Minguante no setor de amizades, tensionada a Sol e Plutão, podendo destacar a necessidade de rever seus vínculos sociais e buscar minimizar atritos.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Procure ser colaborativa, mas é necessário ter mais cuidado na gestão coletiva de recursos, já que Lua e Marte se aproximam e entram em tensão com Mercúrio. As parcerias de trabalho tendem a passar por um momento de reflexão e ajuste durante esta fase astrológica.

LEÃO (23/7 a 22/8)

É importante aproveitar para revisar suas ambições e planejar a vida profissional, pois Lua e Marte se unem no setor do trabalho, conflitando com Mercúrio. Afloram dilemas existenciais durante este momento astrológico, podendo pedir uma postura recolhida e hábitos saudáveis.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Busque cuidar do seu bem-estar físico, mental e emocional, já que Lua e Marte se unem na casa espiritual. A Lua Minguante no setor íntimo e tensionada a Sol e Plutão no circuito social pode destacar ser preciso pouco se expor e evitar que demandas coletivas afetem as individuais.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Lua e Marte se unem no setor íntimo e entram em tensão com Mercúrio e podem pedir recolhimento estratégico. As pressões do dia a dia tendem a pesar sobre seus relacionamentos, pois a Lua Minguante entra em conflito com seu signo

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Procure estabelecer estratégias na atuação em grupo, devido ao encontro Lua-Marte e a tensão de ambos com Mercúrio. O funcionamento do dia a dia pode esbarrar em ideias difíceis de colocar em prática, pois a Lua Minguante no setor das rotinas</CL> conflita com Sol e Plutão.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Busque não descuidar do planejamento do cotidiano para evitar desperdício de energia, pois Lua e Marte logo se unem no setor das rotinas e entram em tensão com Mercúrio. Dada a tensão envolvendo a Lua Minguante, Sol e Plutão, o meio social tende a ficar afetado por disputas territoriais.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Tente se mostrar descontraída, respeitando a privacidade dos outros, já que Lua e Marte se unem na área social e entram em tensão com Mercúrio. As relações familiares podem ficar fragilizadas com a Lua Minguante no setor doméstico, o que pede ajustes interpessoais.

AQUÁRIO (21/1 a 18/2)

É importante dar valor às ações colaborativas com seus pares, mas sem pressionar o entorno, visto que Lua e Marte logo se unem no setor doméstico, conflitando com Mercúrio. Suas ideias tendem a ser postas em dúvida, o que pede autocrítica e capacidade de escuta.

PEIXES (19/2 a 20/3)

Busque ser diplomática ao lidar com as pessoas, pois Lua e Marte logo se encontram na casa comunicativa e entram em tensão com Mercúrio. A Lua Minguante no setor material pode apontar a importância de rever estratégias na gestão financeira.