Confira as previsões do horóscopo para essa segunda-feira (25)

ÁRIES 21/3 a 20/4)

Busque revisar seus interesses e sua postura. Este momento astrológico pode sinalizar a importância de aperfeiçoar o fluxo de informação na vivência do dia a dia e se abrir a ideias inovadoras, já que a Lua transita no eixo comunicação-cotidiano, passando pela fase nova.

TOURO (21/4 a 20/5)

É preciso avaliar o que anda estagnado em sua vida. Você tende a exercitar suas habilidades práticas na gestão do cotidiano, enquanto que abre sua experiência para situações divertidas, pois a Lua transita no eixo material-prazeres, passando pela fase nova.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Tente reavaliar sua postura no meio social. Esta fase pode direcionar seu foco para a vida privada e os relacionamentos do dia a dia, o que lhe faz se mostrar mais aberta à convivência, visto que a Lua transita entre seu signo e o setor familiar, passando pela fase nova.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Suas ambições podem passar por revisões. Momento astrológico em que os obstáculos tendem a tirar você da zona de conforto, além de lhe levar a encarar a vida com peito aberto e de maneira sincera, já que a Lua transita no eixo crise-comunicação, passando pela fase nova.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Este é um bom dia para rever valores e crenças. A tendência é que se desperte posturas colaborativas, ao mesmo tempo em que lhe deixa mais consciente do impacto de suas ações nas pessoas ao redor, como aponta o trânsito lunar no eixo amizades-material.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Busque observar e fazer revisões sobre o que precisa de transformação em sua vida. Você tende a se conectar com suas ambições, deixando-lhe mais aberta às oportunidades de crescimento profissional, visto que a Lua transita entre a área do trabalho e seu signo.

LIBRA (23/9 a 22/10)

As relações podem ficar em revisão. O momento pode sugerir renovação pessoal a partir de um mergulho nos aspectos complicados da sua existência, já que lhe faz se transformar e a encarar a vida de maneira aberta, visto o trânsito lunar no eixo espiritual-crise.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

É importante reavaliar e aperfeiçoar os processos do dia a dia. O momento astrológico pode sugerir situações que tiram você da monotonia e ainda promovem abertura social, considerando que a Lua transita entre o setor íntimo e o de amizades, passando pela fase nova.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/11)

Que tal rever sua postura na coletividade? Este momento astrológico pode favorecer parcerias que compartilhem a vontade de aprimoramento profissional, o que tende a fazer você se abrir a propostas nesse sentido, por conta da Lua no eixo relacionamentos-trabalho.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 21/1)

Tente identificar pontos de ajuste no meio familiar. Você tende a dar valor à uma convivência mais saudável, ao mesmo tempo em que o momento pode ampliar sua percepção do conceito de qualidade de vida, visto que a Lua transita no eixo saúde-espiritualidade.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

É importante rever seus conceitos e estabelecer acordos. A tendência é que aconteça um resgate de laços fraternos que fortalece o círculo de relacionamentos e lhe faça renovar os vínculos de confiança, já que a Lua transita no eixo social-íntimo, passando pela fase nova.

PEIXES (20/2 a 20/3)

As finanças tendem a exigir revisão. Este momento pode evidenciar um desabrochar de experiências aprazíveis, visto que a Lua transita no eixo família-relacionamentos. Busque encarar a vida pela perspectiva dos outros, pois você tende a aprender bastante.