Confira as previsões do horóscopo para essa sexta-feira (29)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

A Lua no setor da saúde pode demandar descanso e cuidados com o corpo. O estímulo intelectual do meio social tende a levar você a interagir com as pessoas. Contudo, durante este momento, os ânimos esquentam com facilidade e isso acaba alimentando conflitos.

TOURO (21/4 a 20/5)

Busque relaxar e se divertir, já que a Lua adentra a casa dos prazeres. Afloram desafios para conciliar a rotina doméstica e profissional com Lua e Mercúrio harmonizados entre si e tensionados a Marte, Urano e Saturno, pedindo um apurado senso crítico.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Tente definir um convívio harmonioso em família, visto que a Lua adentra a área doméstica. Conflitos podem ocorrer frente aos aspectos tensos que Lua e Mercúrio formam com Marte, Urano e Saturno. Procure avaliar com antecedência se isso pode causar danos.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

É preciso privilegiar experiências mentalmente leves, pois a Lua adentra o setor das ideias. A gestão financeira pode pedir capacidade de análise e disciplina para fazer frente aos obstáculos, já que Lua e Mercúrio no setor material entram em tensão com Marte, Urano e Saturno.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Busque não ficar presa a teorias, o que demanda praticidade. Lua e Mercúrio juntos em seu signo podem lhe fazer valorizar os processos intelectuais articulados com seus interesses imediatos, mas estes tendem a conflitar com as exigências do entorno.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Tente aliviar a mente e se posicionar com confiança, pois a Lua segue para seu signo. Especulações sobre os problemas tendem a afetar a produtividade e possibilitar conflitos entre as pessoas, já que Lua e Mercúrio na área de crise formam aspectos tensos com Marte, Urano e Saturno.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Busque ser discreta e descansar, com a Lua já no setor de crise. O meio social pode pedir mais de você com Lua e Mercúrio juntos na área de amizades e tende a conflitar com a importância de recolhimento de forças e amadurecimento pessoal.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

É importante resgatar os laços fraternos, visto que a Lua segue para a casa das amizades. Pressões dos meios profissional e familiar podem pedir capacidade de ajuste, pois Lua e Mercúrio se encontram de modo tenso com Marte, Urano e Saturno.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/11)

Tente exercitar suas vocações, pois a Lua se desloca para o setor do trabalho. Lua e Mercúrio no setor espiritual entram em tensão com Marte, Urano e Saturno, podendo pedir resiliência frente a situações que afastam você da zona de segurança e causem desconforto.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 21/1)

A fase pode nutrir sua paz interior. Lua e Mercúrio se encontram no setor íntimo e tendem a estimular a introspecção. Busque cultivar resiliência frente aos desafios patrimoniais e diplomacia no trato humano, pois a dupla forma aspectos tensos com Marte, Urano e Saturno.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Procure reservar um momento para relaxar e meditar. O encontro Lua-Mercúrio na área de relacionamentos tende a favorecer a articulação intelectual em grupo, mas conflitos interpessoais podem marcar presença diante da intolerância na tensão com Marte, Urano e Saturno.

PEIXES (20/2 a 20/3)

É necessário resgatar o afeto e os prazeres em grupo. Seu intelecto tende a ser direcionado para a organização do dia a dia com Lua e Mercúrio no setor das rotinas, mas a tensão com Marte, Urano e Saturno pode indicar conflitos territoriais que atrapalham esse processo.