Confira as previsões do horóscopo para essa terça-feira (26)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure evitar criar expectativas difíceis de satisfazer. O ambiente doméstico pode ficar mais aprazível, com Lua e Vênus no setor familiar. Isso tende a estimular você a investir em melhorias ambientais, como em seus aspectos estéticos ou ainda do ponto de vista humano.

TOURO (21/4 a 20/5)

Tente não se deixar levar por futilidades, buscando avaliar a importância de suas ideias antes de externá-las. Lua e Vênus podem despertar seu lado sensual e refinado, beneficiando-lhe no trato humano se você souber administrar os conflitos de forma diplomática.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Talvez seja momento de evitar gastar com o que é desnecessário ou misturar finanças e amizades. Com o encontro Lua-Vênus no setor material, práticas criativas tendem a despertar seu interesse. Procure exercitar seus talentos ou ainda buscar gerar mais prazer no trabalho.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

É preciso não deixar que a vaidade lhe suba à cabeça a ponto de afetar suas parcerias. Tente não negligenciar suas responsabilidades diárias. Sua autoestima pode se elevar com o encontro entre Lua e Vênus em seu signo, o que lhe leva a agir em acordo com seus desejos.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Busque encarar o que lhe incomoda de forma imparcial e também tente se libertar de idealizações excessivas. Afloram inquietações emocionais com o encontro Lua-Vênus no setor de crise, o que tende a prejudicar as experiências individuais e em grupo durante este ciclo.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Conforme alerta a tensão da dupla com Júpiter, mais cuidado para não expor sua vida íntima a quem não faz parte dela. Sua simpatia tende a se fazer presente agora com Lua e Vênus na área de amizades, o que contribui com trocas de gentilezas na vivência do dia a dia.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Procure não se deixar levar pelo egocentrismo para não acabar prejudicando as parcerias que estiverem em curso. Já na área profissional, a Lua encontra com Vênus, podendo evidenciar um momento em que sua atuação no trabalho se destaca pela originalidade e flexibilidade.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Atenção para que a busca por novas experiências não lhe faça negligenciar as demandas do dia a dia. Lua e Vênus se encontram na área espiritual, podendo despertar seu interesse por atividades que permitam você exercitar seus talentos e enriquecer sua bagagem cultural.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/11)

Este momento tende a contraindicar exposição social. Sendo assim, procure valorizar ambientes seletos. A passagem da Lua pelo setor íntimo pode destacar a necessidade do recolhimento emocional para colocar o pensamento e o coração em ordem e preservar sua intimidade.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 21/1)

Tente não deixar que contratempos envolvendo a gestão da rotina doméstica e a vida de familiares prejudiquem você emocionalmente, como alerta Júpiter tensionado. Os relacionamentos pessoais tendem a despertar seu lado afetuoso e gentil, pois Lua e Vênus se encontram.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Cuidado para não machucar as pessoas que você gosta, buscando resolver conflitos em equilíbrio. Prazeres podem aflorar no dia a dia frente ao encontro de Lua e Vênus, oportunizando ações que trazem versatilidade ao cotidiano e cuidados com beleza e bem-estar.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Procure tentar resistir aos seus ímpetos de gastar, a fim de não prejudicar o orçamento. Lua e Vênus tendem a despertar seu lado sociável e aberto aos prazeres. Entretanto, é importante ter em mente que você deve vivenciar isso com responsabilidade e bom senso.