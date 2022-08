Confira as previsões do horóscopo para sexta-feira (19)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

As ideias tendem a fluir melhor se articuladas em grupo, dada a sinergia mental e emocional entre os envolvidos e isso lhe faz aproveitar melhor as oportunidades. A harmonia entre Lua, Vênus e Júpiter conecta a área comunicativa ao setor social e a seu signo.

TOURO (21/4 a 20/5)

Sua habilidade e criatividade podem lhe guiar na superação dos obstáculos e otimizar recursos. Harmonizando as áreas material, familiar e de crise, a harmonia que a Lua estabelece com Vênus e Júpiter tendem a evidenciar uma fase positiva para organizar regularizar pendências.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Tente aproveitar para celebrar as boas relações que você tem e retribuir o apoio emocional que elas proporcionam. A Lua transita por seu signo e se harmoniza com Vênus e Júpiter no eixo comunicação e amizades e pode estimular seu lado companheiro e fraterno.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

A criatividade tende a surgir como forte aliada, o que lhe ajuda a se adaptar às mais diversas situações. A Lua em trânsito pela área de crise harmoniza com Vênus e Júpiter no eixo material-profissional, podendo manter sua autoconfiança em alta, mesmo que certos contratempos se façam presentes.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Os amigos podem ajudar você em situações favoráveis para sua vida. Lua, Vênus e Júpiter harmonizados entre o setor de amizades, seu signo e a área espiritual tendem a aflorar seu carisma e sua generosidade no trato humano e isso ajuda com a imagem pública.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Recursos alternativos tendem a ajudar a suprir lacunas importantes. Sua postura pode ganhar leveza e bom humor com Lua, Vênus e Júpiter harmonizados, o que contribui para você encarar os obstáculos e evidenciar seu pensamento criativo em favor da gestão dos aspectos práticos.

LIBRA (23/9 a 22/10)

As experiências dos outros podem lhe ajudar a entender sua atual fase de vida, o que motiva você a melhorar como pessoa. Transitando pela área espiritual, a Lua se harmoniza com Vênus e Júpiter e isso tende a proporcionar uma interação humana mais interessante.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O prazer pelo trabalho pode se refletir de modo positivo nos resultados de suas iniciativas e nas pessoas do entorno. Lua, Vênus e Júpiter harmonizados tendem a lhe estimular a buscar atividades que beneficiem seu lado criativo, incluindo ações de âmbito profissional.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O momento pode minimizar distâncias, despertando bem-querer mútuo. Uma postura leve e de bem com a vida tende a lhe guiar a uma maior aproximação com os entes queridos, pois Lua, Vênus e Júpiter se aspectam entre o setor de relacionamentos e o eixo social-espiritual.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

É preciso encarar as demandas com bom humor e usar a criatividade, pois esses recursos podem ajudar na qualidade das ações em desenvolvimento. Lua, Vênus e Júpiter harmonizados tendem a lhe deixar mais otimista com relação à vida, ainda que os problemas envolvendo a rotina chamem sua atenção.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Trocas criativas podem ser favorecidas, o que eleva sua bagagem cultural e favorece parcerias em que talentos diversos se encontram. Afloram simpatia e generosidade no trato humano com Lua, Vênus e Júpiter harmonizados, beneficiando a comunicação.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Procure dar toques de beleza e criatividade ao ambiente em que você vive, o que torna mais prazeroso. A Lua transita pela área familiar e se harmoniza com Vênus e Júpiter, podendo promover empatia e generosidade no convívio com o entorno eno desempenho das tarefas cotidianas.