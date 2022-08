Confira as previsões para essa terça-feira (09)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure encarar os acontecimentos de maneira mais objetiva e sem imediatismos. Dinamismo e proatividade podem aflorar frente à harmonia entre Lua, Urano e Marte. Contudo, é necessário lidar com contratempos que limitam sua capacidade de atuação.

TOURO (21/4 a 20/5)

Busque ter em mente que devagar se vai ao longe, portanto tente evitar pular etapas. A vontade de ampliar os horizontes tende a se fazer presente frente à harmonia lunar com Urano e Marte, mas é fundamental ter senso de limite e encarar as dificuldades.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Restrições financeiras tendem a limitar sua atuação e até mesmo gerar estresse. Nesta fase astrológica, coragem e ousadia podem revestir sua postura frente aos contratempos, conforme sinaliza a harmonia lunar com Urano e Marte no circuito de crise.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Seus relacionamentos podem se movimentar com a harmonia lunar com Urano e Marte, o que tende a elevar o potencial das ações em grupo. Entretanto, desafios estressantes acabam deixando as pessoas na defensiva, gerando conflitos que prejudicam o ego.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Procure evitar se sobrecarregar, buscando evitar fadiga mental e estresse emocional. Suas ambições tendem a levar você a intensificar sua atuação no cotidiano profissional, o que pode ajudar a movimentar processos.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

É primordial ter critério na exposição da sua imagem, a fim de evitar interferências externas, além de prejuízos financeiros. A harmonia lunar com Urano e Marte tendem a deixar você socialmente acessível e também mais aberta a vivenciar situações novas.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Tente não deixar que a falta de colaboração do entorno imediato prejudique seu raciocínio. Sua postura tende a ficar mais cautelosa, o que permite que você realize movimentos calculados e firmes nas situações que incomodam.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Que tal cultivar com senso? A harmonia da Lua com Urano e Marte tende a lhe deixar espontânea e disposta a trocar ideias com o entorno imediato, o que pode movimentar as ações em curso. Entretanto, é importante evitar polêmicas.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Busque ser responsável com as finanças, avaliando previamente os riscos envolvidos nas transações. Praticidade e dinamismo tendem a se fazer presentes na gestão do dia a dia, o que lhe faz cumprir prazos e otimizar o cotidiano.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

É preciso evitar imposições. A expansão social associada à harmonia lunar com Urano e Marte tende a permitir que você realize contatos interessantes. Nem sempre as pessoas do entorno vão se engajar nas questões que você julga serem importantes.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Tente dialogar ao invés de impor e busque exercitar a empatia. Sua postura na vida doméstica tende a ganhar em produtividade diante da harmonia lunar com Urano e Marte. Contudo, não deixe que falte sensibilidade ao lidar com as fragilidades humanas.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Procure motivar as pessoas, mas é necessário respeitar o ritmo delas e também agir com critério na exposição social. A Lua harmonizada a Urano e Marte pode evidenciar sua mente dinâmica e sua postura espontânea, beneficiando você frente aos grupos de interesse.