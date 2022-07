Confira as previsões para terça-feira (19)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

É preciso adotar uma postura prudente e seletiva com a Lua Minguante em seu signo. Por isso, busque filtrar seus contatos e se cercar de pessoas confiáveis. Mercúrio adentra o setor social e pode destacar sua capacidade de organizar a coletividade.

TOURO (21/4 a 20/5)

Conversas e acordos tendem a se intensificar no dia a dia, mas a Lua Minguante na área de crise pede discrição emotiva. É preciso cuidar da vida em família durante o ciclo de Mercúrio no setor doméstico, já que destaca a importância de estar em equilíbrio com o ambiente.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Iniciar novos estudos pode ser positivo para sua carreira e ampliar sua percepção da vida. Mercúrio na área comunicativa tende a lhe estimular a aperfeiçoar conhecimento e a se associar a pessoas intelectualmente estimulantes, mas a Lua Minguante na casa das amizades pede seletividade.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Devido à Lua Minguante no setor do trabalho, tente estudar o mercado financeiro, definir estratégias e organizar o orçamento. Busque manter sigilo sobre seus objetivos. A área material recebe a influência de Mercúrio, podendo ampliar sua capacidade de empreender.

LEÃO (23/7 a 22/8)

É preciso evitar criar expectativas ambiciosas, devido à Lua Minguante do setor espiritual. Procure refletir com leveza sobre os dilemas da existência. Uma percepção mais atenta sobre os interesses pessoais tende a lhe fazer rever estratégias e seu relacionamento com o mundo.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Que tal ser mais discreta e emocionalmente recolhida? Com foco e estratégia, você pode ter tudo para prosperar. Mercúrio se desloca para a área de crise, o que tende a destacar questões complicadas na vida privada que exigem maiores reflexões e reestruturação.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Os contatos interpessoais podem lhe atrair, mas tente ser reservada ao abordar assuntos íntimos, como alerta a Lua Minguante. A entrada de Mercúrio em sua área de amizades tende a estimular o interesse por atividades em grupos e elevar sua percepção sobre as pessoas.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Devido à Lua Minguante, procure dialogar com seus pares antes de propor mudanças na rotina. Mercúrio na área profissional pode lhe motivar a se dedicar aos assuntos de trabalho. Esta fase é positiva para elaborar pesquisas, planejar atividades e se dedicar à parte conceitual dos projetos.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

A Lua Minguante pode apontar para a necessidade de manter uma postura socialmente discreta. Buscar conhecimento passa a ter maior significado com Mercúrio na área espiritual. É possível que você se sinta atraída por atividades que lhe façam observar o mundo sob outras perspectivas.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Tente ser cuidadosa para que suas ideias impactem minimamente na vida familiar. A entrada de Mercúrio no setor íntimo tende a favorecer o autoconhecimento, mostrando um momento para se debruçar sobre a vida privada e refletir sobre as mudanças que deseja.

AQUÁRIO (21/1 a 18/2)

É preciso ser cuidadosa ao expor seus interesses, devido à Lua Minguante na área comunicativa. Busque refletir sobre formas de aprimorar suas parcerias, o que tende a marcar seus próximos dias, devido à entrada de Mercúrio no setor dos relacionamentos.

PEIXES (19/2 a 20/3)

Procure prezar pela gestão dos aspectos práticos e financeiros. Organizar as atividades pode ajudar com a otimização do dia a dia e com a estruturação do pensamento, já que Mercúrio no setor das rotinas e da saúde marca uma fase voltada à qualidade de vida.