Confira as vias bloqueadas neste início de semana para obras em Goiânia

Dez ruas em Goiânia serão bloqueadas e passam por obras para recuperação do asfalto. Os trechos devem ficar interditadas e ou bloqueadas a partir desta segunda-feira (11), segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra). Cada rua fica paralisada por um tempo específico (veja abaixo os trechos interditados).

As ruas P-18, P-16, e Rua A estão interditadas a partir desta segunda-feira (11). A previsão é que os trabalhos sejam finalizados em três dias. A Rua P-18, no Setor dos Funcionários, no sentido Avenida Independência e Rua P-16. Esta também será bloqueada, o trecho entre a Avenida Independência e Avenida Leste-Oeste. No setor Progresso, a Rua A será bloqueada no trecho entre a Rua P e a Rua SP-1.

No Setor Central, a Rua 79 será interditada no trecho entre a Rua 68 e Avenida Contorno. Enquanto isso, no Setor Santos Dumont, o bloqueio na Avenida Conde Matarazzo começa na Rua 16 e segue no sentido para a Avenida Anhanguera até o fim da avenida.

A Avenida João Damasceno também será interditada de terça-feira (12) até quinta (14). O desvio será realizado pelas Avenidas Mato Grosso e José Hermano, tanto para quem trafega do Setor Progresso no sentido Setor Campinas, quanto para quem vai no sentido contrário.

De acordo com a Seinfra, os bloqueios são realizados de forma dinâmica por conta do andamento da obra. O trabalho feito pela manhã em uma quadra por acontecer em uma quadra diferente durante a tarde, seguindo a rota e o ritmo do trabalho nas ruas.

Além desses, a partir de quinta-feira (14), serão realizadas obras de recapeamento na Avenida Rio Verde, o que significa que o trânsito fica bloqueado entre a GO-040 e a Avenida Balbino de Carvalho, sentido Faiçalville. A previsão é que o bloqueio seja mantido por 15 dias.

No sábado (16), a partir das 22h, será interditado o cruzamento da Avenida Castelo Branco com a Avenida Leste Oeste para içamento das vigas do viaduto. Segundo a Seinfra, o trabalho deve ser concluído até às 5h de domingo (17).

Trechos interditados

Na segunda:

Rua P-18, Setor dos Funcionários, no sentido Avenida Independência / Rua P-16;

Rua P-16, Setor dos Funcionários, no trecho entre a Avenida Independência e Avenida Leste-Oeste;

Rua A, Setor Progresso, no trecho entre a Rua P e a Rua SP-1;

Rua 79, Setor Central, no trecho entre a Rua 68 e Avenida Contorno;

Avenida Conde Matarazzo, Setor Santos Dumont, iniciando no trecho da Rua 16, no sentido para a Avenida Anhanguera.

Na terça:

Avenida João Damasceno, no Setor Progresso. Os desvios serão feitos pelas Avenidas Mato Grosso e José Hermano.

Na quinta:

Avenida Rio Verde, entre a GO-040 e a Avenida Balbino de Carvalho, sentido Faiçalville.

No sábado:

Cruzamento da Avenida Castelo Branco com a Avenida Leste Oeste.