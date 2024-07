Confira atividades de lazer para a reta final das férias em Goiânia

Faltam poucos dias para o fim do recesso escolar, e a imaginação dos pais para entreter as crianças de férias e cheias de energia pode estar acabando. Felizmente, há muitas opções na capital para ocupar a agenda nessa reta final do mês de julho.



Desde oficinas para a garotada colocar a mão na massa até parques de diversões temáticos, contação de histórias e museus educativos, o DAQUI apresenta um roteiro de atividades culturais e de lazer com propostas diversas, entre gratuitas e pagas. Confira:

OFICINAS

Food Garden

Até o dia 26 de julho é possível levar os pequenos para colocar a mão na massa nas oficinas gratuitas de culinária do Food Garden, atração de férias do Garden Flamboyant. As chefs Isabela Sol, Natalia Demori, Sara Vilela, Cecília Barcelos e Nicolle Venturim, instrutoras do Senac Goiás, ministram aulas de donuts recheados, casadinhos, brownie, cupcake e cone de frutas. Em seguida, há shows musicais no espaço.

Funcionamento: Até 26 de julho, às 17h30 ou 18h30

Endereço: Garden Flamboyant - Flamboyant Shopping Center (Av. Deputado Jamel Cecílio, nº 3.300, Jardim Goiás)

Preço: Inscrições gratuitas no local

Informações: @flamboyantshopping

Clube de Costura

Atividades: As oficinas do Clube de Costura, projeto institucional do Mega Moda, são voltadas para crianças e adolescentes a partir de 5 anos. Entre as opções, estão oficinas de roupa de boneca, de bichinho de pelúcia, desenho de moda infantojuvenil e de pequenos reparos, como pregar botão e recosturar uma peça de roupa.

Funcionamento: até 1º de agosto

Preço: A partir de R$ 168 (cada oficina)

Endereço: Rua 67-B, nº 164 - Setor Norte Ferroviário

Informações: 98591-6597 ou @clubedecostura

MUSEUS

Museu das Ilusões

Um passeio para desafiar a mente é o que promete o Museu das Ilusões, exposição interativa que fica disponível no Passeio das Águas Shopping até 31 de julho. São mais de 70 atrações para explicar a ilusão de ótica na prática, com espaços instagramáveis que permitem fotos e filmagens de situações que parecem impossíveis. Mesclando cultura e ciência de forma lúdica, a exposição é voltada para quem procura um passeio descontraído em família, com amigos ou grupos escolares.

Funcionamento: Até 31 de julho. De terça a sábado, das 10 às 22 horas e domingos e feriados, das 12 às 20 horas

Endereço: Passeio das Águas Shopping (Av. Perimetral Norte, nº 8.303 - Fazenda Caveiras)

Preço: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia-entrada)

Informações: @museudasilusoes

Memorial do Cerrado

O museu é um complexo científico que retrata desde a origem do planeta Terra à chegada dos portugueses ao Brasil. O memorial é composto pelos espaços: Museu de História Natural, Vila Cenográfica de Santa Luzia, Aldeia indígena, quilombo, trilhas ecológicas e outros.

Funcionamento: De segunda a sexta, das 8 às 17 horas

Endereço: PUC Goiás, Câmpus 2 (Av. Engler, Jardim Mariliza)

Preço: Gratuito

Informações: 3946-1711 e @memorialdocerrado

LEITURA

Gibiteca Jorge Braga

As Férias Literárias da Gibiteca Estadual Jorge Braga seguem com programação até o dia 31 de julho. Nos dias 23, 26, 29, 30 e 31 de julho o espaço recebe contações de histórias e a Baladinha Literária, com audição em disco de vinil de músicas infantis e juvenis dos anos 1980 e 90 do Museu da Imagem e do Som.

Funcionamento: Segunda a sexta, das 8 às 17 horas

Endereço: Centro Cultural Marietta Telles Machado, Praça Cívica

Preço: Gratuito

Informações: @gibitecaestadualjorgebraga

PARQUES E CIRCO

Mirage Circus

O Mirage Circus desembarcou em Goiânia no mês passado e segue em cartaz na Arena Flamboyant. O circo que tem o ator Marcos Frota à frente anuncia a estreia do trapézio duplo, nomeado como The Flying Mirage, uma novidade que integra a primeira parte do espetáculo.

Funcionamento: Terça a sábado, das 10 às 22 horas; domingos e feriados, das 10 às 20 horas

Endereço: Arena Flamboyant (em frente ao Flamboyant Shopping Center)

Preço: A partir de R$ 25

Informações: www.miragecircus.com.br

Zoológico de Goiânia

Uma das principais áreas verdes da cidade, o Zoológico de Goiânia dedica o espaço ao cuidado de animais silvestres e à atividades de educação.

Funcionamento: De quarta a domingo, das 8h30 às 17 horas

Endereço: Alameda das Rosas, Setor Oeste

Preço: R$ 5 (inteira) e R$ 2,50 (meia)

Informações: @zoogoiania

Parque Mutirama

O Parque Mutirama, localizado no Centro de Goiânia, anunciou a ampliação dos horários de funcionamento para o mês de julho pensando nas férias escolares. São 24 brinquedos no total, incluindo novidades com o espaço Mini Arena, a mini montanha-russa e o autorama.

Funcionamento: De quarta a domingo, das 10 às 16 horas

Endereço: Av. Contorno, Centro

Preço: Gratuito

Informações: @mutiramagyn

Ita Center Park

O tradicional parque de diversões Ita Center Park conta com mais de 15 brinquedos, incluindo novidades como o Chapéu Mexicano, com 13 metros de altura e capacidade para 48 pessoas.

Funcionamento: Até 31 de julho. Segunda, quarta, quinta e sexta, a partir das 18 horas; sábado, domingo e feriados a partir das 16 horas. O parque não abre às terças-feiras.

Endereço: Estacionamento descoberto verde do Passeio das Águas Shopping (Av. Perimetral Norte, nº 8.303 - Fazenda Caveiras)

Preço: Valor não divulgado. Confira no local

Informações: (14) 99107-3395 (WhatsApp)

Happy Land

Montado no Parque de Exposições Agropecuárias de Goiânia, o parque de diversões Happy Land, inspirado nas atrações da Disney, conta com brinquedos, praça de alimentação completa, oficinas, personagens temáticos, queima de fogos e espetáculos como Frozen, Shrek e Preço: A Bela e a Fera.

Funcionamento: De quinta a domingo, das 16 às 21 horas

Endereço: Pecuária de Goiânia (Rua 250 - Nova Vila)

Preço: R$ 50 via BaladApp

Informações: @happyland.brasil

T-Rex Park

O T-Rex Park apresenta o universo dos dinossauros em forma de parque de diversões ao ar livre no Flamboyant Shopping, que recentemente mudou o sistema para um passaporte único que dá direito a todos os brinquedos ao longo do dia.

Funcionamento: De segunda a sexta, das 16 às 22 horas; sábado, domingo e feriados, das 14 às 22 horas

Endereço: Flamboyant Shopping Center (Av. Deputado Jamel Cecílio, nº 3.300, Jardim Goiás)

Preço: R$ 50

Informações: @trexpark.flamboyant

Estação Turma da Mônica

O Shopping Cerrado recebe a Estação Turma da Mônica, um parque de diversão infantil com 13 atrações tematizadas e inspiradas no universo das histórias em quadrinhos de Mauricio de Sousa. Aos fins de semana, o espaço promove oficinas criativas para os pequenos.

Funcionamento: De terça a sexta, das 14 às 21 horas; sábado, das 11 às 22 horas, e domingo, das 12 às 21 horas

Endereço: Shopping Cerrado (Av. Anhanguera, nº 10.790, Setor Aeroviário)

Preço: A partir de R$ 69,90 (adulto + criança)

Informações: @estacaotmoficial e 99576-0706 (WhatsApp)