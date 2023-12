Confira funcionamento dos espaços culturais nos feriados de fim de ano

Os espaços culturais gerenciados pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás) não abrirão ao público nos dias 23, antevéspera do feriado nacional de Natal (25); e 30 de dezembro, antevéspera do feriado nacional de comemoração do Ano Novo (1).

Nos intervalos entre as datas, as unidades abrirão normalmente e, de 26 a 29 de dezembro. O Cine Cultura apresenta a tradicional mostra “Clássicos do Cultura”, com entrada gratuita .





Funcionamento das unidades da Secult Goiás nos feriados de fim de ano:

MUSEU PEDRO LUDOVICO

Natal: aberto das 09H às 17h, do dia 19/12 até 22/12. Fechado nos dias 23, 24 e 25/12.

Ano Novo: aberto das 09H às 17h, do dia 26/12 até 29/12. Fechado nos dias 31/12 e 01/01/24. Retorno dia 02/01/24.



MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Natal: aberto das 08H às 17h, do dia 18/12 até 22/12. Fechado nos dias 23, 24 e 25/12.

Ano Novo: aberto das 08H às 17h, do dia 26/12 até 29/12. Fechado nos dias 30, 31/12 e 01/01/24. Retorno dia 02/01/24.



MARTIM CERERÊ

Natal: fechado nos dias 23, 24 e 25 de dezembro.

Ano Novo: fechado nos dias 30, 31 de dezembro de 2023 e 01 de janeiro de 2024.



TEATRO GOIÂNIA

Natal: fechado nos dias 23, 24 e 25 de dezembro.

Ano Novo: fechado nos dias 30, 31 de dezembro de 2023 e 01 de janeiro de 2024.



CINE CULTURA

Natal: fechado nos dias 23,24 e 25 de dezembro.

Mostra Clássicos do Cultura de 26 a 29 de dezembro

Ano Novo: fechado nos dias 30, 31 de dezembro de 2023 e 01 de janeiro de 2024.



GIBITECA JORGE BRAGA

Natal: fechado nos dias 24 e 25 de dezembro.

Ano Novo: fechado nos dias 31 de dezembro de 2023 e 01 de janeiro de 2024.



BIBLIOTECA BRAILLE JOSÉ ÁLVARES DE AZEVEDO

Natal: fechado nos dias 24 e 25 de dezembro.

Ano Novo: fechado nos dias 31 de dezembro de 2023 e 01 de janeiro de 2024.



MUSEU FERROVIÁRIO DE PIRES DO RIO

Natal: aberto das 08 às 17h, do dia 18/12 até 22/12. Fechado nos dias 23,24 e 25/12.

Ano Novo: aberto das 08 às 17h, do dia 26/12 até 29/12. Fechado nos dias 30, 31/12 e 01/01/24. Retorno dia 02/01/24.



PALÁCIO CONDE DOS ARCOS

Natal: aberto das 08 às 17h, do dia 18/12 até 22/12. Fechado nos dias 23,24 e 25/12.

Ano Novo: aberto das 08 às 17 h, do dia 26/12 até 29/12. Fechado nos dias 30, 31/12 e 01/01/24. Retorno dia 02/01/24.



CINE TEATRO SÃO JOAQUIM

Natal: fechado nos dias 23, 24 e 25 de dezembro.

Ano Novo: fechado nos dias 30, 31 de dezembro de 2023 e 01 de janeiro de 2024.



ARQUIVO HISTÓRICO

Natal: fechado nos dias 24 e 25 de dezembro.

Ano Novo: fechado nos dias 31 de dezembro de 2023 e 01 de janeiro de 2024.



BIBLIOTECA PIO VARGAS

Natal: fechado nos dias 24 e 25 de dezembro.

Ano Novo: fechado nos dias 31 de dezembro de 2023 e 01 de janeiro de 2024.