Confira galeria de fotos da celebração do Corpus Christi em Goiânia

A Catedral Metropolitana de Goiânia celebra nesta quinta-feira (16) a Solenidade do Corpus Christi, após dois anos de suspensão em decorrência da pandemia de Covid-19. A programação na Catedral, que fica no Setor Central, próximo a Praça Cívica, começou a partir das 6h30 com a montagem dos tapetes para a procissão do Santíssimo, que ocorrerá às 17h30.

A celebração também inclui três missas, às 7h, 9h e 12h. Os fiéis que comparecerem devem levar velas para a Procissão. O Santuário Basílica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campinas, também teve celebrações nesta quinta.

O Governo de Goiás e a Prefeitura de Goiânia decretaram ponto facultativo nesta quinta-feira (16), exceto para órgãos que desenvolvam atividades essenciais, esses continuam funcionando normalmente.