Confira locais de vacinação contra a Covid-19 nesta semana em Goiânia

A Prefeitura de Goiânia disponibilizará 72 salas de imunização contra a Covid-19 esta semana. A estratégia da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) inclui a van do projeto VacinAção, que deve atender pontos definidos por cronograma. Serão aplicadas a primeira, segunda e a dose de reforço para crianças com idade a partir de 5 anos, adolescentes e adultos. Há também a possibilidade de idosos com mais de 80 anos tomarem a quarta dose da vacina.

Documentação

Não é necessário fazer agendamento para tomar a vacina. Pessoas com idade acima de 12 anos precisam apresentar documento com foto e comprovantes de vacinação e de endereço. Quanto às crianças, é obrigatório apresentar o Cartão de Vacinação, um documento e o comprovante de endereço. Os pais que não puderem acompanhar os filhos precisam preencher autorização para que outras pessoas acompanhem a criança. A declaração está disponível na página do ImunizaGyn.

Van da VacinAção

O atendimento da van da VacinAção é para pessoas com idade acima de 12 anos e o horário de funcionamento da unidade móvel é das 8h às 16h. Confira os locais desta semana:

Segunda-feira a Quinta-feira:

Local: Clube da Caixa Econômica Federal (Vacinação Covid-19 adulto e Influenza)

Endereço: Av. T-1, 1155, Setor Bueno – Goiânia

Horário: Das 8h às 16h

Sexta-feira:

1º local: Mutirão região Oeste (Vacinação Covid-19 e Influenza adulto e infantil)

Endereço: Av. Argentina Monteiro, Qd. 168, Conjunto Vera Cruz II

Horário: Das 13h às 17h

2º local: Clube da Caixa Econômica Federal (Vacinação Covid-19 adulto e Influenza)

Endereço: Av. T-1, 1155, Setor Bueno – Goiânia

Horário: Das 8h às 16h

Sábado:

1º local: Centro Municipal de Vacinação (Vacinação Covid-19 adulto, Influenza e Sarampo)

Endereço: Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, s/n, Setor Pedro Ludovico - Goiânia

Horário: Das 8h às 17h

2º local: Ciams Urias Magalhães

Endereço: Rua Guajajaras, Qd.28A, Setor Urias Magalhães (Vacinação Covid-19 adulto, Influenza e Sarampo)

Horário: Das 8h às 17h

3º local: Mutirão região Oeste (Vacinação Covid-19 e Influenza adulto e infantil)

Endereço: Av. Argentina Monteiro, Qd. 168, Conjunto Vera Cruz II

Horário: Das 07h às 16h

Domingo:

Local: Mutirão região Oeste (Vacinação Covid-19 e Influenza adulto e infantil)

Endereço: Av. Argentina Monteiro, Qd. 168, Conjunto Vera Cruz II

Horário: Das 07h às 16h

Victoria Lacerda é estagiária de jornalismo do convênio GJC/PUC-GO.

Leia também:

- Atraso na verba do SUS preocupa prestadores de serviços de Goiânia

- Projeto PsiQUÊ? inaugura série sobre saúde mental no trabalho