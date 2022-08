Confira o horóscopo dessa quarta-feira (17)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

É fundamental se planejar e ter consciência dos seus limites. Durante este momento astrológico, sua relação com os aspectos práticos e materiais da vida cotidiana tende a esbarrar em obstáculos emocionais.

TOURO (21/4 a 20/5)

Tente trocar ideias e motivar as pessoas, como demanda a harmonia Lua-Mercúrio. A Lua em seu signo se junta a Urano, o que lhe deixa ousada e franca, podendo afetar a qualidade do trato interpessoal se você não souber conciliar os interesses.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Busque colocar as ideias em ordem, visto a harmonia Lua-Mercúrio, o que é essencial para resgatar a autoconfiança. Os problemas pesam sobre seu equilíbrio emocional e abalam sua interação com o entorno.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

O intercâmbio de ideias pode marcar presença. Lua e Urano se aproximam na área de amizades, o que pode lhe deixar colaborativa nas relações. Mas Vênus e Saturno tensionados à Lua tendem a alertar que você deve preservar seus interesses.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Tente investir em planejamento. Afloram suas ambições profissionais com Lua e Urano se aproximando no setor do trabalho. Isso lhe faz ter uma atuação mais audaciosa.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

É preciso avaliar os fatos de modo objetivo, como aponta a harmonia Lua-Mercúrio, buscando retomar o controle da sua própria vida. Pode ser um momento delicado para suas emoções e autoconfiança, já que a Lua na área espiritual.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Busque identificar de maneira objetiva a origem de suas insatisfações. A Lua no setor íntimo se aproxima de Urano e entra em tensão com Vênus e Saturno, podendo sugerir um aflorar de inquietações prejudicando seu bem-estar emotivo.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Tente não se deixar levar pelo ego ferido e procure administrar de forma objetiva as tarefas. Afloram a intolerância e desafetos nas relações com a Lua se aproximando de Urano, o que pode abalar a gestão coletiva das obrigações.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Procure não deixar que a impaciência coloque tudo a perder . Insatisfações tendem a marcar presença com a Lua tensionada a Vênus e Saturno e harmonizada a Urano.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

É importante avaliar a importância de certas experiências e evitar sair do que foi planejado. Os encontros da Lua com Vênus, Urano e Saturno podem pedir maior critério na exposição tanto para preservar sua intimidade.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Busque ser racional e se cercar de informações precisas. Desafios familiares podem aflorar com a Lua se aproximando de Urano e formando tensões com Vênus e Saturno, o que impacta a relação com parentes e outras pessoas da sua convivência.

PEIXES (20/2 a 20/3)

É necessário ser objetiva e fazer uso de argumentos bem fundamentados. A informação que circula no cotidiano pode pedir atenção diante dos encontros que a Lua, na casa comunicativa, realiza com Vênus, Urano e Saturno para evitar mal-entendidos.