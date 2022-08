Confira o horóscopo dessa segunda-feira (22)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

O Sol tende a nutrir sua energia vital ao adentrar o setor da saúde, enquanto que Mercúrio na área de relacionamentos estimula uma melhor troca com o entorno. É importante zelar pela qualidade do dia a dia, visto que a Lua transita no eixo familiar-cotidiano.

TOURO (21/4 a 20/5)

O intercâmbio pode elevar a qualidade do cotidiano e isso lhe deixa mais feliz, já que Mercúrio ingressa no setor das rotinas e o Sol na casa dos prazeres. A fase tende a estimular a troca de ideias e ações de âmbito coletivo, pois a Lua passa pelo segmento comunicativo-social.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Busque se abrir ao diálogo com seus conviventes, pois Mercúrio segue para a área social. O momento pode lhe fazer aperfeiçoar os aspectos práticos do dia a dia, o que ajuda a melhor estruturá-la, já que a Lua transita no segmento material-familiar.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

É preciso manter uma postura aberta ao diálogo para movimentar o pensamento e o convívio, pois o Sol segue para o setor das ideias e Mercúrio para o familiar. A tendência é que você se mostre expressivo nas opiniões e sentimentos.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Tente aperfeiçoar o conhecimento sobre investimentos, visto que o Sol adentra o setor financeiro e Mercúrio o comunicativo. Momento de autoaprimoramento que permite a você superar problemas e otimizar recursos, pois a Lua transita no eixo crise-material.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Mercúrio no setor material pode lhe fazer aprimorar investimentos. Com a entrada do Sol em seu signo, a fase sinaliza fortalecimento pessoal e isso deixa você mais segura na defesa dos interesses, além de generosa ao lidar com as pessoas, devido a Lua entre a área de amizades.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Procure zelar por bem-estar físico e mental, visto que o Sol ingressa no setor de crise e Mercúrio em seu signo. Você tende a se confrontar com desafios operacionais no cotidiano, podendo-lhe ajudar a rever processos e planejar mudança.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Busque se mostrar solidária com seus pares e tente lidar com os obstáculos de forma objetiva, já que o Sol adentra o setor das amizades e Mercúrio o de crise. Seu lado fraterno pode ser despertado e isso lhe permite vivenciar experiências mais humanizadas

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Elevam-se sua capacidade de gestão e a articulação de parcerias, já que o Sol adentra a área do trabalho e Mercúrio a de amizades. Revisões podem ajudar você a se posicionar em favor dos seus objetivos, pois a Lua transita entre o setor íntimo e o profissional.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Tente nutrir seu intelecto e sua alma, pois Mercúrio segue para o setor profissional e o Sol para o espiritual. Este momento tende a evidenciar que suas parcerias são guiadas por comportamentos comprometidos e éticos.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Tente valorizar a introspecção e o autoconhecimento, pois o Sol adentra o setor íntimo e Mercúrio o espiritual. Sua percepção pode melhorar sobre as necessidades do dia a dia e emocionais, o que permite que você reestruture estratégias de gestão.

PEIXES (20/2 a 20/3)

O círculo de confiança tende a se fortalecer com o Sol no setor de relacionamentos e Mercúrio no íntimo. Você poderá desenvolver habilidades no trato humano, permitindo redescobrir o potencial das parcerias, considerando a Lua no segmento social relacionamentos.