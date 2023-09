CONFIRA O HORÓSCOPO DESTA QUARTA-FEIRA (13)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

O emocional tende a buscar estabilidade num cotidiano bem estruturado, motivando-lhe a empregar o intelecto, a fim de melhorar a gestão de processos e recursos. Procure não permitir que os problemas lhe desanimem, conforme alerta a tensão promovida por Saturno.



TOURO (21/4 a 20/5)

Tente ser diplomática ao lidar com atritos e fazer críticas construtivas. O intelecto pode buscar estímulos na interação com o entorno, o que lhe aproxima de suas redes e ajuda a promover uma enriquecedora troca de ideias, já que Lua e Mercúrio juntos na área social se harmonizam a Júpiter.



GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É fundamental conciliar a vida privada com a profissional, evitando um acúmulo de responsabilidades. Lua e Mercúrio juntos na área familiar tendem a evidenciar maior entendimento com o entorno imediato sobre interesses comuns e gestão da vida doméstica.



CÂNCER (21/6 a 22/7)

Como alerta a tensão com Saturno, busque flexibilizar seus conceitos, evitando que se transformem em crenças. Sua postura pode ficar mais aberta ao intercâmbio de ideias e ao compartilhamento de prazeres intelectuais, visto que Lua e Mercúrio se encontram na área comunicativa.



LEÃO (23/7 a 22/8)

Procure evitar investimentos de longo prazo, devido à tensão promovida por Saturno. As emoções e a razão tendem a se equilibrar, promovendo um posicionamento imparcial diante dos acontecimentos e capacidade de gestão dos recursos que estruturam seus objetivos.



VIRGEM (23/8 a 22/9)

Convém atuar com diplomacia frente à dificuldade de conciliar seus interesses com os das pessoas próximas. O encontro entre Lua e Mercúrio em seu signo pode destacar maior comprometimento com seus objetivos e consciência de suas potencialidades.



LIBRA (23/9 a 22/10)

É preciso buscar disciplina, mas procure evitar regras que lhe limitem. Sua percepção dos desafios tende a se elevar frente ao encontro entre Lua e Mercúrio na área de crise, o que ajuda com um posicionamento mais maduro sobre as possibilidades e os caminhos a trilhar.



ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Busque não se deixar envolver por disputas de poder, visto a tensão com Saturno. Sua postura tende a ficar emocionalmente acessível frente ao encontro Lua-Mercúrio na área de amizades, mas também disposta a articular ações com a coletividade em prol de objetivos comuns.



SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Procure evitar centralizar responsabilidades em torno de si, a fim de evitar cansaço. O momento tende a se revelar favorável a desenvolver suas habilidades profissionais e incrementar os projetos, visto que Lua e Mercúrio se encontram na casa do trabalho.



CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Convém evitar posturas autoritárias. Lua e Mercúrio juntos no setor espiritual podem sugerir um momento de aprendizado que ajuda com seu aprimoramento em sua área de formação e também com o amadurecimento de questões importantes para sua vida.



AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

É fundamental ser seletiva e disciplinada na gestão financeira, como alerta a tensão promovida por Saturno. Os processos autoinvestigativos tendem a ganhar corpo com Lua e Mercúrio no setor íntimo, o que lhe faz entender questões importantes e gera fortalecimento interior.



PEIXES (20/2 a 20/3)

Tente evitar assumir as responsabilidades do entorno imediato. A tendência é que você busque uma conexão profunda em suas parcerias, a fim de se mostrar aberta ao diálogo e ao compartilhamento de oportunidades, visto o encontro Lua-Mercúrio na área de relacionamentos.