Confira o horóscopo desta quarta-feira (22)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure aproveitar para prezar pelo autocuidado e dar visibilidade aos seus talentos, sobretudo na esfera profissional. A autoestima tende a se elevar com Lua, Vênus e Júpiter em seu signo, o que lhe deixa mais confiante no trato humano e para fazer valer suas vontades.

TOURO (21/4 a 20/5)

Seu senso de oportunidade aflora em momentos importantes, o que lhe ajuda a encarar os problemas com versatilidade. A percepção dos desafios tende a se ampliar com o encontro entre Lua, Vênus e Júpiter na área de crise, permitindo que você se posicione de forma consciente e segura.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Afloram parcerias criativas, o que se revela prazeroso frente ao encontro de Lua, Vênus e Júpiter na área de amizades, em meio ao fortalecimento dos vínculos afetivos. Lazeres sociais podem se revelar interessantes, favorecendo o resgate de atividades que elevam a bagagem cultural.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

O envolvimento com as demandas se torna prazeroso. Seus talentos podem aflorar neste momento, o que ajuda a dar visibilidade ao seu desempenho e abrir caminhos de crescimento para suas ambições, já que Lua, Vênus e Júpiter se encontram na casa do trabalho.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Que tal inserir mais momentos de lazer na sua rotina? Os estudos podem se mostrar prazerosos frente ao encontro entre Lua, Vênus e Júpiter na casa espiritual, o que lhe permite trabalhar seus talentos e elevar a autoconfiança nas oportunidades para sua vida, pois seus horizontes se ampliam.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

O entorno tende a lhe beneficiar do ponto de vista material e financeiro. O recolhimento íntimo se mostra favorável e prazeroso frente ao encontro entre Lua, Vênus e Júpiter, o que ajuda a dar atenção às necessidades emocionais e zelar pela qualidade do que estrutura sua vida.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Procure fazer valer seu carisma e se aproximar do entorno e de quem mais desperte seu interesse. O encontro entre Lua, Vênus e Júpiter pode evidenciar um momento de conexão emocional nas relações e favorecer a organização de talentos diversos em prol de um bem comum.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

É preciso se mostrar acessível ao entorno, visto que as ações em parceria podem gerar outras oportunidades. Sua postura tende a ficar mais criativa na gestão do cotidiano com Lua, Vênus e Júpiter em equilíbrio, o que ajuda a fazer funcionar melhor o dia a dia e deixá-lo aprazível.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Certas amizades podem lhe favorecer em seus interesses, pois apresenta a você oportunidades de diversão e de crescimento para sua vida. Lua, Vênus e Júpiter na área social tendem a elevar seu carisma no contato com o entorno imediato, o que contribui com ideias e intercâmbios culturais.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Busque dar toques criativos em seu lar, tornando-o mais agradável e confortável. A vida em família pode se mostrar prazerosa frente ao encontro entre Lua, Vênus e Júpiter, ao mesmo tempo em que o cotidiano doméstico flui devido ao seu senso de oportunidade, que fica mais apurado.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

A jornada pode favorecer lazeres culturais neste momento. Lua, Vênus e Júpiter na casa das ideias evidenciam uma fase em que o pensamento criativo pode aflorar em favor da criação de oportunidades para sua vida, enquanto seu carisma lhe aproxima do entorno imediato.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Eleva-se os investimentos com prazeres, como também às aquisições voltadas a enaltecer sua aparência. Por isso, mais atenção para evitar excessos! Suas habilidades criativas podem aflorar emergir no atendimento das demandas práticas com Lua, Vênus e Júpiter na área material.