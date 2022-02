Confira o horóscopo desta quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Contatos profissionais estão favorecidos. O momento é ótimo para fazer atividade em grupo. Um novo ciclo trará sucesso financeiro e sensação de muita segurança. No amor, emoções à vista, Vênus vai turbinar sua vida amorosa com encontros felizes.

TOURO (21/4 a 20/5)

Mudanças e imprevistos no trabalho exigirão paciência e dedicação para atualizar e levar para um bom término o que faz. Sua força de vontade vai tirar isso de letra e tudo melhorará. No amor, sua sinceridade tornará a pessoa amada mais confiante e feliz.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Excelente momento profissional. Ideias ousadas poderão lhe trazer mais confiança. Não tenha medo de apostar nelas! Sua impetuosidade alavancará o rendimento do que faz e o resultado poderá ser satisfatório. No amor, o desejo de maior liberdade poderá causar insatisfação.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Trabalho: Período de progresso financeiro. A sorte estará do seu lado, mas não descuide das tarefas que dependem de você. A facilidade de comunicação favorecerá para quem trabalha em grupo. No amor, alguém poderá lhe atrair a atenção de maneira forte.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Conte até dez antes de tomar qualquer decisão. E o orgulho deverá ficar de lado para não apressar erros por atitude de superioridade. Esse momento exige cautela para lidar com pessoas ou qualquer investimento financeiro. No amor, invista no diálogo a dois.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Além de contar com a sorte, você conta com mais disposição para correr atrás do seu objetivo e tudo indica que vai alcançá-lo. Sua tenacidade será o fator principal para seu sucesso profissional. No amor, a coisa não estará tão boa assim, brigas por ciúmes não estão descartadas.

LIBRA (23/9 a 22/10)

No trabalho, talvez surja boa oportunidade. As perspectivas de progresso são muitas e você deve ficar alerta para aproveitar a chance que vier. Terá oportunidade de mostrar todo seu talento profissional. No amor, fuja da rotina é tudo o que precisa o seu romance.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

No trabalho, tudo tende a ser rápido e você terá que ter cuidado para não errar alguma coisa. A pressa quase sempre traz imperfeição no que se faz. Devagar se vai ao longe. Pense nisso! No amor, a paixão poderá falar mais alto hoje e o tempo esquentar.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Na carreira, esse é um ótimo momento para investir em cursos profissionalizantes e aperfeiçoar suas habilidades. O período é de expansão e novos horizontes se abrem para quem tem profissão definida. No amor, boas conversas vão embalar o convívio familiar.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Ideias criativas povoarão a sua mente e serão boas fontes de lucros nesse período. Invista nelas para incrementar seus ganhos. A fase é de evolução e tudo que tiver um toque de originalidade terá aceitação popular. No amor, precisará domar o ciúme para não ofuscar o romance.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Acredite: você conseguirá realizar um desejo profissional que almeja há muito tempo e tudo apenas vai depender da sua forma de comunicação. Exponha seu talento e se dará bem. No amor, analise bem como as pessoas têm lhe tratado e se vale a pena ficar ao lado delas.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Um dia de descobertas profissionais. Você poderá perceber o que poderá mudar para melhorar o seu rendimento produtivo no que faz. Poderá descobrir novas formas de ganhar mais dinheiro. No amor, trocas afetivas não faltarão no romance e a vida a dois ganhará novo colorido.