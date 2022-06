Confira o horóscopo desta quarta-feira (29)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Você tende a dar uma dimensão exagerada aos comentários dos seus parceiros. Se acontecer de ficar muito emocionado(a), tente manter a cabeça fria. Assim, verá tudo melhores ao redor. Bom momento no campo profissional e financeiro.

TOURO (21/4 a 20/5)

Muitas aventuras podem surgir no nível afetivo e seus instintos podem orientar suas escolhas. Esta hora lhe traz uma grande lucidez, que lhe permite perceber e entender, claramente o que está acontecendo dentro e fora de você. Sorte no amor.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Cultive uma boa disposição de ânimo e procure interesses novos. A determinação trará resultados concretos. Aprofunde e cultive sua capacidade de trabalho com muita reflexão. Aproveite suas qualidades de espírito e sua generosidade. Bom momento afetivo. Muita alegria.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

É tempo de progredir através do trabalho bem realizado. Não creia em gente que conta vantagens e não sonhe demais. Lute com determinação por coisas realmente concretas. Não se permita dispersar no meio do caminho. Você está vivendo um período maravilhoso.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Uma mudança que parecia coisa impossível pode acontecer nos próximos dias. Boa fase para que você amplie a sua capacidade de se relacionar com pessoas que pensam de modo diferente do seu. É que você tem mais sensibilidade para lidar com os outros.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Nem ansiedade com eficiência. Espere o tempo que for necessário para se organizar melhor. Aprenda com o seu passado e não cometa os mesmos erros. Bom momento no campo financeiro e sentimental. Sorte no amor e nas amizades.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Perspectivas excelentes e boas oportunidades à vista. Mergulhe de cabeça em suas iniciativas. Você sente mais garra para ir em busca do que acredita. Estimule o intelecto com ações que abram os horizontes. Bom momento no campo espiritual.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Não se deixe dominar pela emoção; é aconselhável uma atitude mais racional. A reserva é a melhor arma que possui neste momento. Notícia muito importante relacionada com pessoa da família. Resposta sobre emprego ou convite para cargo mais elevado.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Surpresa relacionada com dinheiro; algo que você está esperando há muito tempo chegará dentro de poucos dias. Pode contar com sucesso nas viagens e transações comerciais. No amor, maior equilíbrio na relação. Não reclame da sorte.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Mantenha uma atitude cooperativa e afável com as pessoas. Período bom para ficar ligado nos negócios, especialmente na hora de fazer acordos. Segure a língua para não falar mais do que deve e procure ser imparcial. O equilíbrio é o melhor caminho para prosseguir.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

O período ainda é dos melhores. Continue sua caminhada com determinação e coragem. Confie plenamente em sua estrela. Tendência romântica. Aproveite para jantar à luz de velas ou algo assim. O contato humano lhe fará muito bem, você se sentirá revigorado(a).

PEIXES (20/2 a 20/3)

Os acontecimentos tendem a entrar em ritmo acelerado. Não perca o pé tentando resistir. Organize a casa e o ambiente de trabalho, pois isso vai atrair ótimas vibrações e boas energias. Bom momento no campo emocional.